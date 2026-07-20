Мадина Тожибоева 28 ёшни энг катта қувонч билан қарши олди (видео)

·27·Маданият
Мадина Тожибоева 28 ёшни энг катта қувонч билан қарши олди (видео)

Сўз устаси Ҳожибой Тожибоевнинг қизи Мадина Тожибоева кеча, 19 июль куни 28 ёшни қарши олганини ижтимоий тармоқлардаги саҳифаси орқали маълум қилди.

У Instagram саҳифасида туғилган кунидан сурат улашиб, унга қуйидаги самимий изоҳни қолдирди:

"19.07.26. Энг чиройли, энг зўр туғилган кун бўлди. Чунки 28 ёшни болажоним билан қарши олдим. Алҳамдулиллаҳ."

Эслатиб ўтамиз, Мадина Тожибоева бундан икки кун аввал, 17 июль куни ўғил фарзандли бўлган эди. Шу боис бу йилги туғилган кун унинг ҳаётидаги энг унутилмас ва қувончли саналардан бирига айланди.

Мадинанинг ушбу пости кузатувчилари томонидан илиқ кутиб олинди. Изоҳларда мухлислар уни нафақат туғилган куни, балки илк бор она бўлгани билан ҳам самимий табриклаб, ўзи ва фарзандига сиҳат-саломатлик, бахтли ва файзли ҳаёт тилашди.

Мадина ТожибоеваҲожибой ТожибоевInstagram
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 9 кунлик Дўстлик фестивали бошланадиЎзбекистонда 9 кунлик Дўстлик фестивали бошланадиКеча, 23:55Туркияда энг катта гонорар оладиган юлдузлар ким?Туркияда энг катта гонорар оладиган юлдузлар ким?Кеча, 21:17Камерадан ташқарида ҳам муваффақият: Шахсий бизнесини йўлга қўйган турк юлдузлари (фото)Камерадан ташқарида ҳам муваффақият: Шахсий бизнесини йўлга қўйган турк юлдузлари (фото)Кеча, 20:42Сурайё Қосимова яна мухлисларини қувонтирди: “Тренд-Бренд” премьера қилинди (видео)Сурайё Қосимова яна мухлисларини қувонтирди: “Тренд-Бренд” премьера қилинди (видео)Кеча, 19:55Хонзода Дўстова: “Аёллар эркаклардан ҳам кўпроқ пул топяпти” (видео)Хонзода Дўстова: “Аёллар эркаклардан ҳам кўпроқ пул топяпти” (видео)Кеча, 18:08Шаҳло Салаеванинг хина оқшоми: хонанданинг рақси эътибор марказида (видео)Шаҳло Салаеванинг хина оқшоми: хонанданинг рақси эътибор марказида (видео)Кеча, 17:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)