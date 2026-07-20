Мадина Тожибоева 28 ёшни энг катта қувонч билан қарши олди (видео)
Сўз устаси Ҳожибой Тожибоевнинг қизи Мадина Тожибоева кеча, 19 июль куни 28 ёшни қарши олганини ижтимоий тармоқлардаги саҳифаси орқали маълум қилди.
У Instagram саҳифасида туғилган кунидан сурат улашиб, унга қуйидаги самимий изоҳни қолдирди:
"19.07.26. Энг чиройли, энг зўр туғилган кун бўлди. Чунки 28 ёшни болажоним билан қарши олдим. Алҳамдулиллаҳ."
Эслатиб ўтамиз, Мадина Тожибоева бундан икки кун аввал, 17 июль куни ўғил фарзандли бўлган эди. Шу боис бу йилги туғилган кун унинг ҳаётидаги энг унутилмас ва қувончли саналардан бирига айланди.
Мадинанинг ушбу пости кузатувчилари томонидан илиқ кутиб олинди. Изоҳларда мухлислар уни нафақат туғилган куни, балки илк бор она бўлгани билан ҳам самимий табриклаб, ўзи ва фарзандига сиҳат-саломатлик, бахтли ва файзли ҳаёт тилашди.
…