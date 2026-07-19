Кристофер Нолан сунъий интеллектни “шаффоф Троян оти” деб атади

·34·Техно
Кристофер Нолан сунъий интеллектни “шаффоф Троян оти” деб атади

Голливуднинг энг нуфузли режиссёрларидан бири, “Оскар” мукофоти совриндори Кристофер Нолан сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланишига нисбатан ўзининг кескин танқидий муносабатини билдирди. Ҳозирда ўзининг янги “Одиссея” фильми билан катта экранларни забт этаётган режиссёр, ушбу технологияни инсониятга тақдим этилаётган хавфли совғага қиёслади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ҲугоДекрйпте YouTube канали учун берган интервюсида Нолан сунъий интеллектни (AI) қадимги юнон афсоналаридаги “Троян оти” билан солиштирди. Бироқ, режиссёрнинг фикрича, бугунги вазият бироз бошқача. “Менимча, сунъий интеллект шундай Троян отики, унинг ичида юнонлар борлигини ҳамма билади. Бу шаффоф, шишадан ясалган отга ўхшайди”, — дея таъкидлади у технологиянинг хавфлари яширин эмаслигига ишора қилиб.

Ноланнинг сўзларига кўра, у ўз фаолияти давомида жамоатчилик, айниқса, ёш авлод томонидан бунчалик кескин рад этилган бошқа бир технологияни кўрмаган. Режиссёр ёшларнинг интернетдаги AI-видеоларга нисбатан салбий муносабатини ва уларни “AI слоп” (сунъий интеллект чиқиндиси) деб аташини соғлом скептицизм белгиси сифатида баҳолади.

Технологик тараққиёт ва ижодий хавфсизлик

Кристофер Нолан нафақат режиссёр, балки Америка Режиссёрлар гилдияси (ДГА) президенти сифатида ҳам сунъий интеллектга қарши курашда фаол иштирок этмоқда. 2023-йилда Голливудда бўлиб ўтган сценарийнавислар ва актёрлар иш ташлашларида айнан генератив AI масаласи асосий мавзулардан бири бўлган эди. Гилдия ўзининг сўнгги шартномаларида ижодкорларни ушбу технология таҳдидидан ҳимоя қилувчи бандларни киритишга муваффақ бўлди.

Маълумки, Нолан технологияларга нисбатан консерватив ёндашуви билан танилган. У смартфонлардан фойдаланмайди ва рақамли камералардан кўра анъанавий плёнкани афзал кўради. Унинг “Одиссея” фильми тўлиқлигича Имах плёнкалари ва камераларида суратга олинган биринчи бадиий асар бўлди. Режиссёрнинг фикрича, рақамли тизимлар ҳали ҳам инсон кўзи дунёни кўрадиган даражадаги тасвирни бера олмайди.

Нолан ўзини “технофоб” (технологиялардан қўрқувчи) эмас, балки “техно-скептик” деб ҳисоблайди. У янги технологиялар кўпинча мавжуд ва ҳали ҳам самарали бўлган тизимлар ҳисобига жорий этилишидан хавотирда. “Биз ўз соҳамизда болани ваннадаги сув билан бирга тўкиб юбориш ҳолатига келиб қолдик. Биз деярли плёнкани йўқотиб қўйган эдик”, — дейди у ixbt.com нашри келтирган иқтибосда.

Режиссёрнинг хулосасига кўра, ҳар қандай янги технологияга кўр-кўрона ишониш эмас, балки уни тақдим этаётган томонларнинг мақсадларини шубҳа остига олиш керак. Фақат шундагина технологиядан инсоният манфаати учун энг яхши натижани олиш мумкин бўлади. Ноланнинг ушбу чиқиши сунъий интеллектнинг санъат ва кундалик ҳаётга кириб келиши борасидаги глобал баҳсларни янада қизитиши кутилмоқда.

Кристофер НоланСунъий ИнтеллектГолливудОдиссеяТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Авиация тарихида янги саҳифа: DARPA илк бор F-16 қирувчисини сунъий интеллект ёрдамида синовдан ўтказдиАвиация тарихида янги саҳифа: DARPA илк бор F-16 қирувчисини сунъий интеллект ёрдамида синовдан ўтказдиБугун, 21:27АҚШ океан сувидан уран олиш технологиясини саноат миқёсида жорий этишга рухсат бердиАҚШ океан сувидан уран олиш технологиясини саноат миқёсида жорий этишга рухсат бердиБугун, 20:51Қозоғистон полицияси илк бор робошабакадан фойдаланди: тўрт нафар қоидабузар ушландиҚозоғистон полицияси илк бор робошабакадан фойдаланди: тўрт нафар қоидабузар ушландиБугун, 20:25Intel микросхемалар ишлаб чиқаришда инқилобий Ҳигҳ-НА ЭУВ технологиясини ишга туширдиIntel микросхемалар ишлаб чиқаришда инқилобий Ҳигҳ-НА ЭУВ технологиясини ишга туширдиБугун, 19:54Қайта тикланувчи энергия станцияларини нотўғри жойлаштириш дефицитни 5 баравар оширадиҚайта тикланувчи энергия станцияларини нотўғри жойлаштириш дефицитни 5 баравар оширадиБугун, 19:20Сунъий интеллектнинг янги даври: Куррент AI барча учун очиқ глобал тармоқ яратмоқдаСунъий интеллектнинг янги даври: Куррент AI барча учун очиқ глобал тармоқ яратмоқдаБугун, 19:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда