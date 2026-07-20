Жаҳонгир Отажонов қимматбаҳо автомобилини сотувга қўйди (видео)

·0·Маданият
Жаҳонгир Отажонов қимматбаҳо автомобилини сотувга қўйди (видео)

Хонанда Жаҳонгир Отажонов ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали ўзига тегишли автомобиллардан бирини сотувга қўяётганини маълум қилди. Санъаткор ушбу машина ҳозир деярли фойдаланилмаётгани сабаб уни янги эгасига топширишга қарор қилганини айтди.

Видеомурожаатида хонанда автомобилнинг 2021 йилда чиқарилгани ва шу кунгача атиги 37 минг километр йўл босганини таъкидлади.

"Мана шу машинам бекор ётибди. Қизиққанлар бўлса сотаман. 2021 йилги, 37 минг юрган машина. Бир пайтлар бу автомобилни 100 минг доллардан ҳам қимматга олганман. Кимга керак бўлса ёзинглар, келишиб бериб юбораман", — деди Жаҳонгир Отажонов.

Хонанданинг ушбу эълони қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилина бошлади. Кузатувчилар автомобилнинг нархи ва ҳолати ҳақида қизиқиш билдириб, изоҳларда турли фикрларни ёзиб қолдиришмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хонанда Сардор Таиров гўзал қизининг туғилган кунидан лавҳалар улашди!Хонанда Сардор Таиров гўзал қизининг туғилган кунидан лавҳалар улашди!Бугун, 11:53Хонанда Афруза муҳаббат шаҳри бўлган Парижда оиласи билан!Хонанда Афруза муҳаббат шаҳри бўлган Парижда оиласи билан!Бугун, 11:45Фахрие Эвчен 40 ёшда: актрисанинг янги кадрларига мухлислар изоҳ қолдирмоқдаФахрие Эвчен 40 ёшда: актрисанинг янги кадрларига мухлислар изоҳ қолдирмоқдаБугун, 11:22Миллий рақс ва замонавий услуб уйғунлиги: Ўзбекистон видеоси трендга айландиМиллий рақс ва замонавий услуб уйғунлиги: Ўзбекистон видеоси трендга айландиБугун, 11:02Шаҳло Салаева иккинчи тўйи қаерда ва қачон бўлишини ошкор қилди (видео)Шаҳло Салаева иккинчи тўйи қаерда ва қачон бўлишини ошкор қилди (видео)Бугун, 10:34Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйи ижтимоий тармоқларни забт этди (видео)Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйи ижтимоий тармоқларни забт этди (видео)Бугун, 09:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)