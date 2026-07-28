Кристофер Ноланнинг "Одиссея" фильми икки ҳафтада 640 миллион доллар даромад олди

·42·Маданият
Кристофер Ноланнинг "Одиссея" фильми икки ҳафтада 640 миллион доллар даромад олди

Кристофер Ноланнинг янги "Одиссея" киноси намойишнинг дастлабки икки ҳафтасидаёқ жаҳон бўйича қарийб 640 миллион доллар даромад олди. Фильм Шимолий Америкада ҳам, халқаро прокатда ҳам юқори натижаларни қайд этмоқда, деб хабар беради "Фильм.уз".

Иккинчи дам олиш кунларининг ўзида картина дунё кинотеатрларидан 215,3 миллион доллар тўплади. Биринчи ҳафта охири билан солиштирганда тушум 18 фоизга камайган бўлса-да, фильм прокатдаги етакчилигини бой бермади.

"Одиссея"нинг бюджети 250 миллион долларни ташкил этган. Бу маблағ уни Нолан суратга олган энг қиммат фильмлар қаторига киритади. Картина Ҳомернинг машҳур достони асосида ишланган бўлиб, унда Одиссей образини Мэтт Дэймон гавдалантирган.

31 июль куни прокатга "Ўргимчак одам: Янги кун" чиқади. Янги суперқаҳрамон фильми пайдо бўлиши "Одиссея"нинг кейинги ҳафтадаги тушумига таъсир қилиши мумкин.

Кристофер НоланОдиссейМэтт ДэймонГомерЎргимчак-одам: Янги кун
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Яна қайтишни истайдиган шаҳар": Райҳоннинг Франкфурт саёҳатидан янги лавҳалар"Яна қайтишни истайдиган шаҳар": Райҳоннинг Франкфурт саёҳатидан янги лавҳаларБугун, 04:29Асл исми Зилола бўлган гўзал хонанда Шаҳзоданинг бугун туғилган куни!Асл исми Зилола бўлган гўзал хонанда Шаҳзоданинг бугун туғилган куни!Бугун, 04:04Криштиану Роналду сериалга кирди: у қандай ролда кўринади?Криштиану Роналду сериалга кирди: у қандай ролда кўринади?Кеча, 22:54Индира Мифтаҳованинг туғилган кунидан ёрқин лавҳалар тарқалди (видео)Индира Мифтаҳованинг туғилган кунидан ёрқин лавҳалар тарқалди (видео)Кеча, 22:46Айсанем Юсупова мухлисларига янги тарона тақдим этди (аудио)Айсанем Юсупова мухлисларига янги тарона тақдим этди (аудио)Кеча, 21:20“Мендирман Жалолиддин” юлдузи Жаҳонгир Абдумаликов илк бор ота бўлди“Мендирман Жалолиддин” юлдузи Жаҳонгир Абдумаликов илк бор ота бўлдиКеча, 15:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида