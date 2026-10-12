Кто самый красивый мужчина в мире? Определен победитель «Мистер Глобал 2026»!

·78·Культура
Кто самый красивый мужчина в мире? Определен победитель «Мистер Глобал 2026»!

Представитель Турции Дилхан Диврикли одержал победу на международном конкурсе мужской красоты «Мистер Глобал 2026», проходившем в Таиланде. Он обошел участников из разных стран и удостоился главного приза и короны победителя конкурса.

В финале, состоявшемся 10 октября 2026 года в зале MCC в городе Нонтхабури, Таиланд, соревновались представители многих государств. В ходе примерно 10-дневного конкурса участники оценивались по выступлениям на сцене, манере держаться и коммуникативным навыкам.

По результатам финала представитель Нигерии Бетель Мбамара занял второе место, а представитель Филиппин Эм-Джей Ордильяно — третье.

Дилхан Диврикли добился успехов в сфере моделинг еще до международного конкурса. Ранее он победил в конкурсе «Топ-модель Турции 2026» и таким образом получил возможность заявить о себе на международной арене.

Согласно информации, семейные корни Диврикли связаны с уездом Эмирдаг провинции Афьонкарахисар в Турции, сам же он проживает в Брюсселе (Бельгия). Он владеет четырьмя языками и в будущем планирует работать в сфере актерского мастерства.

Конкурс «Мистер Глобал», проводимый с 2014 года, направлен на оценку не только внешности, но и сценического мастерства, коммуникабельности и личных качеств участников.

Дилхан ДивриклиМистер Глобал 2026ТаиландНонтхабури
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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