«80 лет, 80 вёсен, 80 лет»: Саидкомил Умаров раскрыл секрет долголетия (видео)

Народный артист Узбекистана Саидкомил Умаров в эфире программы «Омон-омон» рассказал о секрете долголетия в преддверии своего 80-летия.

Актеру задали вопрос: «В этом году вам исполняется 80 лет. Вы человек, который видел восемьдесят лет, восемьдесят вёсен, восемьдесят лет. Раскроете секрет этого?»

«Секрет в том, что если вас любят в семье, если члены семьи уделяют вам внимание, если ваши дети, внуки, родственники, племянники и, конечно, страна ценят вас, то о старости не может быть и речи. Человек стремится к обновлению, и сама природа начинает омолаживать его. Есть такая фраза: 'Старость не может уберечь от любви, но любовь бережет человека от старости'», — сказал артист.

Один из ведущих, заинтересовавшись словами актера, отметил: «Как интересно. Значит, причина в любви. Вы живете, наполненный любовью».

«Конечно, любовь. Отношение человека к человеку — это, прежде всего, очень важная вещь. Вышел на улицу — улыбнись. Почему ты хмуришься? Кто-то тебе должен или ты кому-то должен? Нет ничего лучше, чем доброе приветствие, встреча и расспросы о делах», — добавил Саидкомил Умаров.

По мнению актера, отношение человека к окружающим, любовь и внимание играют важную роль в его взгляде на жизнь.