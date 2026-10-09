Ёркинходжа Умаров представил поклонникам новую песню (видео)

Певец Ёркинходжа Умаров представил вниманию поклонников новую песню под названием «Асалим». Композиция, презентованная 7 октября, за короткое время завоевала внимание слушателей и вызвала множество теплых и искренних комментариев.

Новая песня была тепло встречена фанатами. Опубликованный на платформе YouTube трек «Асалим» всего за два дня набрал более 1 миллиона просмотров. Это свидетельствует о том, что песня вызвала большой интерес среди аудитории.

А вы уже послушали новую композицию Ёркинходжи Умарова и посмотрели клип? Какое впечатление у вас оставила песня «Асалим»?

Если бы у вас была возможность оценить эту песню по шкале от 1 до 10, сколько бы вы поставили? Оставляйте свои мнения в комментариях!