Запущена новая цифровая система защиты для студентов вузов на случай чрезвычайных ситуаций

·53·Технологии
Запущена новая цифровая система защиты для студентов вузов на случай чрезвычайных ситуаций
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В Узбекистане запущено мобильное приложение «Ксавфсиз талаба» («Безопасный студент»), направленное на обеспечение безопасности студентов высших учебных заведений и цифровизацию образовательного процесса.
  • Данная платформа включает в себя такие удобства, как цифровой студенческий билет, контроль посещаемости, систему обращений и карту общественного транспорта.

В Узбекистане официально запущено мобильное приложение «Ксавфсиз талаба» («Безопасный студент») — единая цифровая платформа, направленная на обеспечение безопасности студентов высших учебных заведений, упрощение доступа к информации об образовательном процессе и повышение повседневного комфорта.

Данный проект был разработан как полноценная экосистема, объединяющая в одном месте всю необходимую для студентов основную информацию, повседневные цифровые услуги, а также функции экстренной безопасности.

Все услуги на одной платформе: на что способно приложение?

Новое мобильное приложение включает в себя ряд удобных функций, призванных облегчить студенческую жизнь:

  • Цифровой студенческий билет: Исчезает необходимость носить с собой бумажные документы — через приложение можно полноценно пользоваться электронной студенческой картой и персональным КР-кодом;

  • Контроль учебного процесса и посещаемости: Студенты могут напрямую отслеживать свою посещаемость, оценки, расписание занятий, а также информацию о месте проживания (общежитие или аренда);

  • Система обращений: Создана возможность онлайн-отправки предложений и жалоб руководству и ответственным лицам, а также проверки статуса их рассмотрения в режиме реального времени;

  • Карта общественного транспорта: Для удобства передвижения студентов по городу на интерактивной карте отображаются автобусные маршруты и точное местоположение транспортных средств.

Спасительная кнопка «СОС»: новый уровень безопасности

Самой важной и стратегически значимой частью приложения является модуль экстренной безопасности:

  • Мгновенная передача сигнала: При возникновении неприятных или опасных ситуаций студенту достаточно нажать специальную кнопку «СОС» в приложении;

  • Точная геопозиция: В момент активации сигнала точные географические координаты местонахождения студента немедленно передаются в службу безопасности учебного заведения и соответствующим ответственным органам, что гарантирует оперативное прибытие помощи.

Мобильное приложение «Ксавфсиз талаба» является бесплатным для всех пользователей, его уже можно скачать в официальных интернет-магазинах Google Play и App Store.

Безопасный студентВысшее образованиеЦифровое образованиеМобильное приложение
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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