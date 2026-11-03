Столкновение моды и политики: спорный выход на тему Израиля и Палестины на подиуме в Пакистане

·94·Мир
Столкновение моды и политики: спорный выход на тему Израиля и Палестины на подиуме в Пакистане
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • На Неделе моды ЛААМ в городе Лахор одежда бренда «Дреамс оф Артур» с политическим лозунгом вызвала бурные обсуждения в социальных сетях.
  • На спине черной куртки модели была напечатана надпись «MAKE ISRAEL PALESTINA AGAIN».
  • Этот случай показал, что мода становится площадкой для выражения глобальных геополитических взглядов.

В культурной столице Пакистана, городе Лахор, прошла престижная Неделя моды ЛААМ, которая запомнилась событием, вызвавшим бурные обсуждения в международном сообществе и социальных сетях. Местный дизайнерский бренд «Дреамс оф Артур» представил неожиданный политический посыл во время показа своей новой коллекции одежды.

На спине одной из оверсайз-курток черного цвета, в которой модель вышла на подиум, крупными белыми буквами был нанесен спорный лозунг «МАКЭ ИСРАЭЛ ПАЛЭСТИНА АГАИН» («Сделаем Израиль снова Палестиной»).

Детали показа и атмосфера на подиуме

Во время дефиле на подиуме в Лахоре модели демонстрировали основную идею коллекции перед гостями и камерами:

  • Куртка с лозунгом: Представленный наряд состоял из объемной куртки черного цвета свободного кроя и головного убора, при этом надпись на спине служила главным визуальным акцентом;

  • Реакция общественности: В тот момент, когда модель повернулась спиной к зрителям, операторы запечатлели надпись крупным планом, и сразу после завершения мероприятия видео стало вирусным в сетях;

  • Политический подтекст: Пользователи социальных сетей и аналитики расценили этот шаг как попытку дизайнеров выразить свое отношение к острой геополитической ситуации на Ближнем Востоке через язык моды.

Мода и политические заявления: где грань?

В последние годы на мировых неделях моды и престижных площадках становится популярным привлекать внимание к социально-политическим вопросам:

  • Вихрь споров: Этот выход бренда «Дреамс оф Артур» вызвал неоднозначную реакцию в сетях — одни пользователи восприняли это как поддержку палестинцев, другие выразили несогласие с использованием подобных радикальных лозунгов на культурных мероприятиях и подиумах;

  • Границы в искусстве: Эксперты отмечают, что индустрия моды становится площадкой для освещения глобальных дискуссий, однако предупреждают, что политические взгляды на подиуме могут отодвинуть на второй план нейтральность и эстетическую ценность дизайна.

Данный инцидент на Неделе моды в Лахоре в очередной раз показал, что индустрия моды становится не просто демонстрацией одежды, но и эхом большой политической арены.

Неделя моды LAAMDreams of ArthurЛахорПалестино-израильский конфликт
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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