MrBeast поезжает также в Самарканд, Бухару и Хиву?

Всемирно известный блогер MrBeast может продолжить свое путешествие по Узбекистану. Его команда планирует посетить города Самарканд, Бухара и Хива начиная с 10 октября.

Об этом 9 октября в Ташкенте во время встречи с фанатами блогера сообщили представители его команды. Организаторы не стали раскрывать точный график поездки и другие подробности в целях обеспечения безопасности и конфиденциальности процесса съемок.

А правительственный источник издания Pressa.uz подтвердил, что американский блогер Джимми Дональдсон, известный под именем MrBeast, лично примет участие в этой поездке.

Самарканд, Бухара и Хива известны своими древними архитектурными памятниками, богатой историей и культурным наследием. Визит команды MrBeast в эти города может еще больше привлечь внимание международной аудитории к туристическому потенциалу Узбекистана.

Напомним, MrBeast прибыл в Ташкент 9 октября и встретился со своими поклонниками. Визит блогера в Узбекистан является его первой поездкой в Центральную Азию.