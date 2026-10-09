MrBeast поезжает также в Самарканд, Бухару и Хиву?

·40·Культура
MrBeast поезжает также в Самарканд, Бухару и Хиву?

Всемирно известный блогер MrBeast может продолжить свое путешествие по Узбекистану. Его команда планирует посетить города Самарканд, Бухара и Хива начиная с 10 октября.

Об этом 9 октября в Ташкенте во время встречи с фанатами блогера сообщили представители его команды. Организаторы не стали раскрывать точный график поездки и другие подробности в целях обеспечения безопасности и конфиденциальности процесса съемок.

А правительственный источник издания Pressa.uz подтвердил, что американский блогер Джимми Дональдсон, известный под именем MrBeast, лично примет участие в этой поездке.

Самарканд, Бухара и Хива известны своими древними архитектурными памятниками, богатой историей и культурным наследием. Визит команды MrBeast в эти города может еще больше привлечь внимание международной аудитории к туристическому потенциалу Узбекистана.

Напомним, MrBeast прибыл в Ташкент 9 октября и встретился со своими поклонниками. Визит блогера в Узбекистан является его первой поездкой в Центральную Азию.

MrBeastСамаркандБухараХива
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

На шоу MrBeast 3 счастливых участника выиграли по 100 млн сумов (видео)На шоу MrBeast 3 счастливых участника выиграли по 100 млн сумов (видео)Сегодня 20:49Стало известно место встречи с MrBeast в ТашкентеСтало известно место встречи с MrBeast в ТашкентеСегодня 13:53YouTuber №1 в мире MrBeast: как его встретили в ташкентском аэропорту? (видео)YouTuber №1 в мире MrBeast: как его встретили в ташкентском аэропорту? (видео)Сегодня 09:07MrBeast приедет в Ташкент: 200 фанатов смогут увидеть егоMrBeast приедет в Ташкент: 200 фанатов смогут увидеть его6 октября 19:53МрБеаст установил рекорд, набрав 71,8 млн просмотров за суткиМрБеаст установил рекорд, набрав 71,8 млн просмотров за сутки5 октября 17:15Узбекистан стал лидером Центральной Азии по доходам от туризмаУзбекистан стал лидером Центральной Азии по доходам от туризма7 августа 12:32
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре
Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре
Мафтуна Холмуротова награждена нагрудным знаком: певица обратилась к поклонникам
Мафтуна Холмуротова награждена нагрудным знаком: певица обратилась к поклонникам