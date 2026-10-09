MrBeast поезжает также в Самарканд, Бухару и Хиву?
Всемирно известный блогер MrBeast может продолжить свое путешествие по Узбекистану. Его команда планирует посетить города Самарканд, Бухара и Хива начиная с 10 октября.
Об этом 9 октября в Ташкенте во время встречи с фанатами блогера сообщили представители его команды. Организаторы не стали раскрывать точный график поездки и другие подробности в целях обеспечения безопасности и конфиденциальности процесса съемок.
А правительственный источник издания Pressa.uz подтвердил, что американский блогер Джимми Дональдсон, известный под именем MrBeast, лично примет участие в этой поездке.
Самарканд, Бухара и Хива известны своими древними архитектурными памятниками, богатой историей и культурным наследием. Визит команды MrBeast в эти города может еще больше привлечь внимание международной аудитории к туристическому потенциалу Узбекистана.
Напомним, MrBeast прибыл в Ташкент 9 октября и встретился со своими поклонниками. Визит блогера в Узбекистан является его первой поездкой в Центральную Азию.
Комментарии 0
…