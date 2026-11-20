Блогер Севара Усмонова, ведущая деятельность под псевдонимом «Sevars.life», сообщила, что столкнулась с давлением, оскорблениями и угрозами после конфликта с блогером Акмалем Мирзо, известным своими поучительными видео. Она заявила, что по факту нанесенных ей оскорблений была проведена судебно-лингвистическая экспертиза, а также получен охранный ордер.

17 ноября дело должно было рассматриваться в Сергелийском суде по гражданским делам, однако заседание было перенесено на другой день. В тот же день в интервью изданию «Даракчи» Севара Усмонова рассказала, что в социальных сетях в ее адрес высказывались унизительные и порочащие честь мнения.

По словам блогера, проведенная судебно-лингвистическая экспертиза показала, что в представленных материалах содержатся выражения, унижающие ее достоинство, оскорбительные и наносящие ущерб ее деловой репутации. В настоящее время судебный процесс по административному делу продолжается, окончательное решение еще не принято.

Когда журналист спросил, какими именно словами ее оскорбил Акмаль Мирзо, Севара отметила, что в некоторых постах и личной переписке использовались выражения, затрагивающие ее честь и достоинство. По словам блогера, негативные высказывания прозвучали и в видео, набравшем более трех миллионов просмотров.

Севара отметила, что эти слова повлияли не только на нее, но и на ее семью. По ее словам, до свекрови и супруга также доходили различные слухи, что привело к разногласиям в семье. Кроме того, блогеру поступали угрозы через голосовые сообщения. От нее требовали извинений, угрожая в противном случае тем, что она пожалеет о своей блогерской деятельности.

Севара Усмонова заявила, что из-за подобного давления начала беспокоиться о своей безопасности и здоровье. Она подчеркнула, что не испытывает личной неприязни к кому-либо в связи с конфликтом и намерена защищать свою честь и законные права через суд.

Позже блогер сообщила на своей странице в Instagram, что получила охранный ордер. Выйдя из органов внутренних дел Сергелийского района, она обратилась к подписчикам и выразила благодарность женщинам и девушкам, которые ее поддержали.

«Долгое время я молчала и держала все в себе. Были разные угрозы, давление и оскорбления. О моей семье также говорили всякое. Но у всего есть предел терпения. Никто не имеет права нарушать покой другого человека, оказывать на него давление, угрожать или порочить его репутацию», — сказала она.

Блогер также добавила, что у нее не было личной неприязни к Акмалю Мирзо, а конфликт начался с того, что она поставила злой эмодзи под персонажем в одном из видео. Она заявила, что будет защищать свои права в рамках закона до конца.

В своем последнем видео Севара Усмонова сообщила, что в ходе очередного судебного заседания материалы были направлены в органы прокуратуры в установленном порядке для определения наличия или отсутствия признаков преступления в деле и дачи правовой оценки.