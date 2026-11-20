Участники BTS прогулялись по ночному рынку на Тайване (видео)
Участники группы BTS Джин, Джей-Хоуп, Ви (Ким Тэхён) и Чонгук посетили знаменитый ночной рынок Люхэ в тайваньском городе Гаосюн. Они попробовали местные блюда, пообщались с продавцами и приняли участие в развлекательных играх. Об этом сообщили тайваньские СМИ.
Особое внимание фанатов привлекло мастерство Ви и Чонгука в тире. Они поразили почти все мишени и выиграли большую мягкую игрушку.
Ви порадовал местных жителей и фанатов, общаясь с продавцами на китайском языке. Участники группы также попробовали на ночном рынке тайваньские колбаски и другие уличные закуски.
Для справки: группа BTS даст концерты на Национальном стадионе в Гаосюне 19, 21 и 22 ноября в рамках мирового гастрольного тура «ARIRANG».
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