Участники группы BTS Джин, Джей-Хоуп, Ви (Ким Тэхён) и Чонгук посетили знаменитый ночной рынок Люхэ в тайваньском городе Гаосюн. Они попробовали местные блюда, пообщались с продавцами и приняли участие в развлекательных играх. Об этом сообщили тайваньские СМИ.

Особое внимание фанатов привлекло мастерство Ви и Чонгука в тире. Они поразили почти все мишени и выиграли большую мягкую игрушку.

Ви порадовал местных жителей и фанатов, общаясь с продавцами на китайском языке. Участники группы также попробовали на ночном рынке тайваньские колбаски и другие уличные закуски.

Для справки: группа BTS даст концерты на Национальном стадионе в Гаосюне 19, 21 и 22 ноября в рамках мирового гастрольного тура «ARIRANG».