Арсенал — Манчестер Сити: текстовая трансляция матча (Английская Премьер-лига)
Спорт1 мин чтения149
Английская Премьер-лига: Арсенал — Манчестер Сити. Начало матча: 29 ноября, 21:30 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Арсенал»: 1. Райя Д., 33. Калафьори Р., 6. Габриэл, 39. Гимарайнс Б., 29. Хаверц К., 15. Конса Э., 20. Мадуэке Н., 23. Мерино М., 8. Эдегор М., 12. Тимбер Ю., 17. Цолис Х.
Главный тренер «Арсенал»: Артета М.
Стартовый состав «Манчестер Сити»: 1. Доннарумма Д., 5. Андерсон Э., 32. Буадди А., 11. Доку Ж., 17. Фернандес Э., 6. Гехи М., 24. Гвардиол Й., 9. Холанд Э., 45. Хусанов А., 7. Ндиай И., 27. Нунес М.
Главный тренер «Манчестер Сити»: Мареска Э.
Прямая трансляция LIVE
- 3Христос Цолис (Арсенал) выполняет передачу, но мяч не доходит до партнеров.
- 1Энцо Фернандес (Manchester City) грубо фолит в попытке отобрать мяч. Джон Брукс всё видел и дает свисток.
- 1Судья дает свисток, матч начался.
- 21:30Игроки на поле, Manchester City введет мяч в игру.
- 21:30Джон Брукс сегодня будет главным арбитром матча.
- 21:30Стартовые составы на этот матч уже известны.
- 21:30Добрый день, дамы и господа! Добро пожаловать на нашу текстовую трансляцию, где мы будем оперативно сообщать обо всем, что происходит в матче.
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