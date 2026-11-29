Английская Премьер-лига: Арсенал — Манчестер Сити. Начало матча: 29 ноября, 21:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Арсенал»: 1. Райя Д., 33. Калафьори Р., 6. Габриэл, 39. Гимарайнс Б., 29. Хаверц К., 15. Конса Э., 20. Мадуэке Н., 23. Мерино М., 8. Эдегор М., 12. Тимбер Ю., 17. Цолис Х.

Главный тренер «Арсенал»: Артета М.

Стартовый состав «Манчестер Сити»: 1. Доннарумма Д., 5. Андерсон Э., 32. Буадди А., 11. Доку Ж., 17. Фернандес Э., 6. Гехи М., 24. Гвардиол Й., 9. Холанд Э., 45. Хусанов А., 7. Ндиай И., 27. Нунес М.

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Главный тренер «Манчестер Сити»: Мареска Э.