Mercedes-Benz предлагает сотрудникам деньги за увольнение по собственному желанию
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Немецкая компания Mercedes-Benz не может использовать стандартную процедуру сокращения штата. Это связано с действующим соглашением, которое гарантирует занятость сотрудников в стране до конца 2034 года.
В связи с этим компания предлагает более чем 30 тысячам сотрудников, работающих в сферах, не связанных с производством, компенсационные выплаты за увольнение по собственному желанию.
Согласно расчетам, размер компенсации, которую могут получить некоторые сотрудники, довольно высок. Например, инженеру с большим стажем с учетом бонуса «Turbo» может быть выплачено до 422 тысяч евро.
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