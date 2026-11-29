Немецкая компания Mercedes-Benz не может использовать стандартную процедуру сокращения штата. Это связано с действующим соглашением, которое гарантирует занятость сотрудников в стране до конца 2034 года.

В связи с этим компания предлагает более чем 30 тысячам сотрудников, работающих в сферах, не связанных с производством, компенсационные выплаты за увольнение по собственному желанию.

Согласно расчетам, размер компенсации, которую могут получить некоторые сотрудники, довольно высок. Например, инженеру с большим стажем с учетом бонуса «Turbo» может быть выплачено до 422 тысяч евро.