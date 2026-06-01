В России дети спасли 5-летнюю девочку от педофила

В российском городе Тюмень 44-летний мужчина, обвиняемый в попытке сексуального насилия над 5-летней девочкой, полностью признал свою вину в суде и заявил о раскаянии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Согласно информации, 28 мая данный субъект применил силу к ребенку, затащил ее в подъезд многоэтажного дома и попытался совершить действия сексуального характера.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

На кадрах с камер видеонаблюдения, распространившихся в социальных сетях, видно, как мужчина несет девочку в сторону подъезда, а ребенок сопротивляется и зовет на помощь.

Отмечается, что преступным намерениям мужчины помешала бдительность двух подростков. Они стали свидетелями происшествия и привлекли внимание женщины, находившейся неподалеку. Женщина незамедлительно вошла в подъезд и спасла девочку из рук злоумышленника.

По словам женщины, спасшей ребенка, она случайно оказалась в соседнем дворе и услышала крики детей. Выяснилось, что подростки пытались остановить мужчину, который уносил девочку.

В настоящее время по данному факту продолжаются следственные действия.