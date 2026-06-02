Внутреннее ядро Земли претерпевает изменения — исследование

Ученые обнаружили необычные изменения в потоках жидкого железа во внешнем ядре Земли. Согласно исследованиям, некоторые потоки под Тихим океаном неожиданно изменили направление, начав двигаться на восток, вопреки общему западному движению.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале «Journal of Studies of Earth», внешнее ядро состоит из слоя жидкого железа, формирующего магнитное поле планеты. Именно это магнитное поле защищает Землю от космической радиации и играет важную роль в сохранении атмосферы.

Специалисты отмечают, что необычные изменения в потоках под Тихим океаном наблюдались около 2010 года. После 2012 года в этом регионе сформировалось мощное восточное течение, активность которого возрастала до 2020 года.

Ученые подчеркивают, что это явление — не локальный вихрь, а масштабный процесс, охватывающий около 5 процентов поверхности внешнего ядра. Причины его возникновения пока не установлены.

Исследователи сообщают, что в этот период в недрах Земли были зафиксированы и другие необычные изменения. В частности, наблюдались периодические колебания продолжительности суток и некоторые смещения в движении внутреннего ядра.

Эксперты отмечают, что эти процессы не представляют прямой угрозы для людей. Однако изучение динамических изменений в ядре Земли имеет важное значение для прогнозирования изменений магнитного поля и космической погоды.