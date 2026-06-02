ООН предупредила: в Центральной Азии ожидаются сильные дожди

Метеорологическое агентство ООН предупредило о возможных резких изменениях погоды в мире в ближайшие месяцы. По мнению экспертов, усиливающееся явление Эль-Ниньо может привести к повышению температуры, сильным осадкам и засухам в ряде регионов. Центральная Азия также не останется в стороне от этих процессов.

Сообщается, что Эль-Ниньо формируется в результате ослабления постоянных ветров в Тихом океане. Это приводит к скоплению слоев теплой воды в центральной и восточной частях океана. В результате меняются влажность и воздушные потоки в атмосфере, что нарушает погодный баланс в различных точках планеты.

По данным Всемирной метеорологической организации, потепление океанских вод уже способствует активизации Эль-Ниньо. Согласно прогнозам организации, в июне-августе температура воздуха во многих регионах будет выше нормы. Ожидается, что природное явление сохранится до конца года.

Генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло подчеркнула, что страны должны заранее подготовиться к потенциальным рискам.

По ее словам, Эль-Ниньо может усилить засухи и проливные дожди, а также повысить риск аномальных волн тепла на суше и в океанах.

Эксперты ожидают увеличения количества осадков в Центральной Азии, южных регионах США, некоторых частях Южной Америки и на Африканском Роге. В то же время в Австралии, Индонезии, Центральной Америке и некоторых районах Южной Азии может возрасти риск засухи.

Отмечается, что Эль-Ниньо, наблюдавшийся в 2024 году, стал одним из основных факторов, повлиявших на рекордную жару на Земле. В настоящее время фиксируется быстрое повышение температуры воды в экваториальной части Тихого океана. В некоторых районах этот показатель превышает норму на 6 градусов.