Рекордный 750-метровый сэндвич похищен

В Аргентине загадочным образом был похищен гигантский 750-метровый сэндвич, приготовленный для внесения в Книгу рекордов Гиннесса. Этот необычный инцидент произошел в городе Авельянеда, недалеко от Буэнос-Айреса.

По имеющимся данным, команда местного ресторана приготовила огромный сэндвич с целью установления рекорда. На него ушло более 1,5 тонны говядины, тысячи ломтиков хлеба и другие продукты, в результате чего получилось гигантское блюдо на 7 тысяч порций.

Этот гигантский сэндвич неожиданно исчез накануне внесения в Книгу рекордов Гиннесса. Хотя подробности инцидента пока полностью не выяснены, это событие вызвало большой резонанс среди местных жителей и пользователей интернета.

В настоящее время продолжается расследование того, куда и кем был увезен сэндвич. Представители ресторана выразили свое удивление произошедшим и сообщили, что попытка установления рекорда временно приостановлена.