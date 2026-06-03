Рекордный 750-метровый сэндвич похищен

·182·Мир
Рекордный 750-метровый сэндвич похищен
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В Аргентине загадочным образом был похищен гигантский 750-метровый сэндвич, приготовленный для внесения в Книгу рекордов Гиннесса. Этот необычный инцидент произошел в городе Авельянеда, недалеко от Буэнос-Айреса.

По имеющимся данным, команда местного ресторана приготовила огромный сэндвич с целью установления рекорда. На него ушло более 1,5 тонны говядины, тысячи ломтиков хлеба и другие продукты, в результате чего получилось гигантское блюдо на 7 тысяч порций.

Этот гигантский сэндвич неожиданно исчез накануне внесения в Книгу рекордов Гиннесса. Хотя подробности инцидента пока полностью не выяснены, это событие вызвало большой резонанс среди местных жителей и пользователей интернета.

В настоящее время продолжается расследование того, куда и кем был увезен сэндвич. Представители ресторана выразили свое удивление произошедшим и сообщили, что попытка установления рекорда временно приостановлена.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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