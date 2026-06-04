Неожиданный инцидент: женщина заехала на машине на рельсы метро

В американском городе Сиэтл произошел необычный и несколько опасный инцидент. 70-летняя женщина по ошибке заехала на своем автомобиле на рельсы метро и проехала по ним примерно полмили (около 800 метров).

В результате этого происшествия движение поездов по всей линии было временно приостановлено. Службы экстренного реагирования оперативно прибыли на место и эвакуировали пассажиров в безопасную зону. Кроме того, в качестве меры предосторожности было временно отключено электропитание на рельсах.

По предварительным данным, женщина пыталась найти дорогу с помощью навигатора и заявила, что «следовала указаниям ГПС». Именно эта ошибка привела к тому, что она выехала на автомобиле на рельсы.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. После того как автомобиль был снят с рельсов с помощью специального эвакуатора, движение поездов возобновилось спустя несколько часов.

Этот случай вызвал широкое обсуждение в социальных сетях и еще раз напомнил о важности бдительности при использовании навигационных устройств.