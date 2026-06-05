Зеленский направил Путину открытое письмо о прекращении войны
В российско-украинском конфликте, находящемся в центре внимания мировой политики, был сделан неожиданный и крайне серьезный дипломатический шаг. Президент Украины Владимир Зеленский направил российскому лидеру Владимиру Путину официальное открытое письмо с предложением провести личную встречу с целью прекращения вооруженных столкновений и установления мира. Текст этого важного политического документа был опубликован на официальном сайте главы украинского государства.
В письме подробно анализируется текущая реальная ситуация, положение на фронте и потери обеих сторон, а также выдвигается ряд важных условий для скорейшего завершения войны.
Потери на фронте и внутреннее недовольство
Лидер Украины в своем обращении особо подчеркнул, что продолжающиеся военные действия приносят Российской Федерации все более тяжелые и негативные последствия. В частности, отмечается рост внутреннего недовольства среди населения России из-за ударов беспилотников и ракет, дефицита горюче-смазочных материалов, международных санкций и новой волны мобилизации.
Кроме того, Зеленский, опираясь на специальные данные разведывательных служб Украины, сообщил, что только в прошедшем мае на линии фронта погибло или получило тяжелые ранения около 30 тысяч российских военнослужащих.
Соотношение потерь по данным разведки:
63 процента — погибшие на поле боя;
37 процентов — тяжелораненые.
Вопрос места встречи и международных гарантов
Владимир Зеленский призвал президента России начать прямой диалог для прекращения войны и организовать эту встречу по взаимному согласию на территории нейтральных стран. В качестве площадок для переговоров были названы следующие государства:
Швейцария — центр международных мирных конференций;
Турция — посредник, имеющий сбалансированные отношения с обеими сторонами;
Страны Ближнего Востока (арабские) — нейтральное геополитическое пространство.
При этом, как и в предыдущих заявлениях, глава Украины категорически отверг возможность проведения встречи в Москве.
По мнению Зеленского, в этих мирных переговорах обязательно должны участвовать лидеры США и Европейского союза. Поскольку вооруженные столкновения происходят именно на европейском континенте, и именно эти мощные державы могут обеспечить будущие гарантии безопасности.
Предлагаемая формула восстановления мира
Украинская сторона предложила в письме план мира, состоящий из нескольких пунктов, для прекращения войны:
№
Выдвинутые ключевые инициативы
Контроль и порядок
1
Немедленное прекращение огня по текущей линии фронта
Военные действия замораживаются на существующих позициях
2
Обеспечение соблюдения условий перемирия
Процесс США осуществляют прямой контроль
3
Освобождение и обмен военнопленными
«Всех на всех» полное возвращение на основе принципа
«Если вы не осознаете, что время для окончания этой кровавой войны пришло, Украина никогда не прекратит борьбу за свою независимость и существование. У нас есть сильные союзники, которые нам помогают. Однако в таком случае вам придется еще сильнее бороться за существование собственного государства», — предупредил президент Украины.
В заключение статьи добавляется, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что это официальное письмо в ближайшие часы будет официально передано администрации Кремля через специальные дипломатические каналы. Теперь официальный Киев ожидает содержательного и официального ответа Москвы на это серьезное предложение.
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