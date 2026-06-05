Зеленский направил Путину открытое письмо о прекращении войны

В российско-украинском конфликте, находящемся в центре внимания мировой политики, был сделан неожиданный и крайне серьезный дипломатический шаг. Президент Украины Владимир Зеленский направил российскому лидеру Владимиру Путину официальное открытое письмо с предложением провести личную встречу с целью прекращения вооруженных столкновений и установления мира. Текст этого важного политического документа был опубликован на официальном сайте главы украинского государства.

В письме подробно анализируется текущая реальная ситуация, положение на фронте и потери обеих сторон, а также выдвигается ряд важных условий для скорейшего завершения войны.

Потери на фронте и внутреннее недовольство

Лидер Украины в своем обращении особо подчеркнул, что продолжающиеся военные действия приносят Российской Федерации все более тяжелые и негативные последствия. В частности, отмечается рост внутреннего недовольства среди населения России из-за ударов беспилотников и ракет, дефицита горюче-смазочных материалов, международных санкций и новой волны мобилизации.

Кроме того, Зеленский, опираясь на специальные данные разведывательных служб Украины, сообщил, что только в прошедшем мае на линии фронта погибло или получило тяжелые ранения около 30 тысяч российских военнослужащих.

Соотношение потерь по данным разведки: 63 процента — погибшие на поле боя;

37 процентов — тяжелораненые.

Вопрос места встречи и международных гарантов

Владимир Зеленский призвал президента России начать прямой диалог для прекращения войны и организовать эту встречу по взаимному согласию на территории нейтральных стран. В качестве площадок для переговоров были названы следующие государства:

Швейцария — центр международных мирных конференций;

Турция — посредник, имеющий сбалансированные отношения с обеими сторонами;

Страны Ближнего Востока (арабские) — нейтральное геополитическое пространство.

При этом, как и в предыдущих заявлениях, глава Украины категорически отверг возможность проведения встречи в Москве.

По мнению Зеленского, в этих мирных переговорах обязательно должны участвовать лидеры США и Европейского союза. Поскольку вооруженные столкновения происходят именно на европейском континенте, и именно эти мощные державы могут обеспечить будущие гарантии безопасности.

Предлагаемая формула восстановления мира

Украинская сторона предложила в письме план мира, состоящий из нескольких пунктов, для прекращения войны:

№ Выдвинутые ключевые инициативы Контроль и порядок 1 Немедленное прекращение огня по текущей линии фронта Военные действия замораживаются на существующих позициях 2 Обеспечение соблюдения условий перемирия Процесс США осуществляют прямой контроль 3 Освобождение и обмен военнопленными «Всех на всех» полное возвращение на основе принципа

«Если вы не осознаете, что время для окончания этой кровавой войны пришло, Украина никогда не прекратит борьбу за свою независимость и существование. У нас есть сильные союзники, которые нам помогают. Однако в таком случае вам придется еще сильнее бороться за существование собственного государства», — предупредил президент Украины.

В заключение статьи добавляется, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что это официальное письмо в ближайшие часы будет официально передано администрации Кремля через специальные дипломатические каналы. Теперь официальный Киев ожидает содержательного и официального ответа Москвы на это серьезное предложение.

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