Ученые обеспокоены: температура Мирового океана достигла рекордных значений

·34·Мир
Ученые обеспокоены: температура Мирового океана достигла рекордных значений

Температура воды в Мировом океане снова обновила исторический рекорд. По мнению специалистов, это не просто очередной климатический рекорд, а один из важных признаков того, что процессы глобального потепления продолжают усиливаться.

Согласно данным Коперникус Марине Сервике, в июне текущего года средняя температура поверхности Мирового океана достигла 21,0 градуса. Этот показатель оказался выше предыдущих рекордов, зафиксированных в тот же период 2023 и 2024 годов.

Специалисты сообщили, что самые высокие температуры наблюдались в тропических и субтропических регионах Тихого океана, у берегов Чили и Калифорнии, в субтропической части Северной Атлантики, а также у западного побережья Европы.

Согласно отчету, в первые шесть месяцев 2026 года средняя температура Мирового океана составила 20,94 градуса, что стало вторым самым высоким результатом за всю историю наблюдений.

Ситуация в Средиземном море также заслуживает внимания. В январе–июне средняя температура воды достигла 18,07 градуса. В июне же поверхность моря прогрелась до 24,3 градуса, что стало самым высоким показателем за многолетние наблюдения.

По расчетам ученых, с начала года волны жары затронули почти 82 процента поверхности Мирового океана. В связи с этим постоянный и высокоточный мониторинг изменений в океанах приобретает критически важное значение.

Специалисты называют одним из основных факторов этого процесса климатическое явление Эль-Ниньо. Оно характеризуется аномальным повышением температуры воды в центральной и восточной частях Тихого океана и оказывает влияние на погодные системы по всему миру.

Океанологи подчеркивают, что океан поглощает основную часть избыточной тепловой энергии Земли. Поэтому любое резкое изменение температуры воды является важным индикатором процессов, происходящих в глобальном климате.

Копирнус Марин СервисТихоокеанский океанЧилиКалифорния
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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