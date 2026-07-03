Кровавая атака повстанцев: сбит американский пилот

·42·Мир
Кровавая атака повстанцев: сбит американский пилот

Очередная атака вооруженных повстанцев в индонезийском регионе Папуа привлекла внимание международного сообщества. Сообщается, что в результате инцидента погиб американский пилот, а гражданский самолет был сожжен.

По данным Reuters, происшествие случилось 2 июля в районе Яхукимо в провинции Западное Папуа. Представитель местной сепаратистской группы — «Национальной армии освобождения Западного Папуа» (ТПНПБ) Себби Самбом взял на себя ответственность за атаку.

Он отметил, что самолет под управлением американского пилота Николаса Ф. Госселина подвергся нападению вооруженных лиц после приземления. В результате пилот был застрелен, а самолет сожжен. По утверждению повстанцев, данное воздушное судно ранее использовалось для перевозки индонезийских военных.

Представитель совместной операции полиции и армии Индонезии в Папуа Юсуф Сутеджо подтвердил, что самолет был найден горящим в местном аэропорту. Однако он сообщил, что на данный момент официально не подтверждена гибель пилота или то, что атака была совершена именно повстанцами.

Согласно официальным данным, на борту самолета, помимо пилота, находились еще семь пассажиров. Отмечается, что все они являются представителями местного населения.

Представитель ТПНПБ расценил данную атаку как политическое предупреждение правительствам Индонезии и США. Также он заявил, что подобные нападения могут повториться, если гражданские самолеты продолжат летать в районы, контролируемые повстанцами.

Посольство США в Джакарте пока не представило официального комментария по поводу инцидента. Министерство транспорта Индонезии сообщило, что связь с самолетом была потеряна после его приземления.

Папуа-ТазоранРеутерсНиколас Ф. ГосселинИндонезияДжакарта
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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