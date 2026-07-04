Рабочий, привязавший младенца к спине во время работы, трогает многих в интернете!

Кадр, на котором вьетнамский строитель работает, неся на спине сына, стал вирусным в интернете. На фото видно, как он с одной стороны выполняет свою ежедневную работу, а с другой — старается не оставлять младенца без присмотра.

Рабочий потерял супругу в результате несчастного случая. После этого ответственность за воспитание ребенка и обеспечение семьи легла на его плечи.

У него не было человека, который мог бы присматривать за ребенком. У него также не было возможности нанять для этого отдельного человека. Поэтому он вынужден каждый день брать младенца с собой на стройплощадку.

Пользователи сети отреагировали на эту ситуацию по-разному. Одни восхваляли его отцовскую любовь, другие писали, что нельзя носить ребенка в таком опасном месте.

Однако у рабочего не было особого выбора. Он не мог оставить ребенка одного, а если бы не работал, то не смог бы обеспечить семью. Поэтому ему пришлось нести обе ответственности одновременно.