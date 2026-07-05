Загадочная пещера в скалах до сих пор ставит ученых в тупик

Загадочная пещера под названием Калвер Хоул (Culver Hole), расположенная в скалах на побережье Уэльса, на протяжении веков вызывает изумление историков. Легенды о пиратах, контрабандистах и тайных проходах в этом месте до сих пор живут в народном фольклоре. Однако специалисты не имеют точного ответа на вопрос, кто, когда и с какой целью создал это сооружение.

Хелен Николас, руководитель организации Gower Unearthed, вспоминает, что впервые увидела эту пещеру в шестилетнем возрасте вместе с отцом. Она рассказывает, что, миновав поворот между скалами и увидев каменную стену с окнами разных форм, представила ее себе как «крепость внутри скалы».

Многие считают сооружение голубятней, так как внутри имеются подходящие для птиц полки. Однако Рут Ридж, волонтер Gower Society и National Trust, относится к этому мнению скептически.

«Если бы это была просто голубятня, зачем ее строить в таком труднодоступном месте? Мы до сих пор не знаем, кто и для чего ее возвел», — говорит она.

По словам Хелен, даже вход в пещеру представляет опасность. Разбивающиеся внизу морские волны, влажный воздух и эхо придают этому месту еще более таинственную атмосферу. Поэтому любой, кто увидит это место, легко может представить его как убежище контрабандистов.

В некоторых преданиях говорится, что этой пещерой пользовался известный контрабандист Джон Лукас. В некоторых источниках он даже упоминается как «пират». Однако надежных доказательств, подтверждающих эти утверждения, пока не найдено.

По мнению исследователей, сооружение может относиться к XIII–XIV векам. Также существуют легенды о том, что на вершине скалы когда-то находился замок. Но с археологической точки зрения доказательств этого не обнаружено.

Еще один момент, который удивляет специалистов, — то, насколько хорошо сохранилось сооружение. Несмотря на воздействие морских ветров и сильных волн, кирпичные стены до сих пор стоят крепко. Декор в верхней части окон и тщательно уложенный кирпич свидетельствуют о том, что к строительству было уделено особое внимание.

Поэтому ученые не до конца верят, что это сооружение служило только голубятней. По их мнению, Калвер Хоул остается одной из самых интересных исторических загадок, ответ на которую до сих пор не найден.