19-летний пассажир задержан с более чем 7 килограммами мефедрона

При досмотре чемодана 19-летнего гражданина, прилетевшего из Таиланда, было обнаружено синтетическое наркотическое средство, упакованное под видом «сухого молока».

Как сообщается, изъятое вещество оказалось мефедроном, вес которого превысил 7 килограммов. За перевозку данного груза молодой человек должен был получить 1000 долларов.

В настоящее время устанавливаются все детали происшествия, источник происхождения наркотического средства и другие причастные к этому лица.

Подобные преступления, в частности, распространение наркотиков транснациональным способом или через интернет-платформы, в соответствии с законодательством могут караться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет.