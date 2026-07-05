Почему Муджтаба Хаменеи не принял участия в похоронах своего отца?

В Иране продолжаются церемонии прощания с покойным верховным лидером Али Хаменеи. Похороны, организованные в пяти городах страны, планируется проводить до 9 июля.

Однако до настоящего времени действующий верховный лидер Муджтаба Хаменеи не появился на церемониях прощания с отцом. Об этом издание Нур.кз сообщило со ссылкой на данные Те Нью-Йорк Тимес.

Ранее глава комитета по организации похорон Али Хаменеи Акбар Пурджамшидион заявлял, что решение о том, будет ли Муджтаба Хаменеи присутствовать на церемонии или нет, не входит в его компетенцию.

Согласно двум анонимным источникам Те Нью-Йорк Тимес в Корпусе стражей исламской революции Ирана, служба безопасности Муджтабы Хаменеи выразила обеспокоенность тем, что его появление на публике может привести к возможному покушению со стороны Израиля или раскрытию его секретного местоположения по маршруту передвижения. По этой причине ему не разрешили участвовать в похоронных обрядах.

Издание отмечает, что Муджтаба Хаменеи выразил желание принять участие в некоторых частях церемонии. В частности, он планирует присутствовать на мероприятии, которое должно состояться 9 июля в святыне Имама Резы в городе Мешхед, чтобы прочитать заупокойную молитву за отца.

На данный момент официальные лица Ирана не предоставили официальных комментариев или заявлений по поводу отсутствия Муджтабы Хаменеи на похоронах.