Почему Муджтаба Хаменеи не принял участия в похоронах своего отца?

·109·Мир
Почему Муджтаба Хаменеи не принял участия в похоронах своего отца?

В Иране продолжаются церемонии прощания с покойным верховным лидером Али Хаменеи. Похороны, организованные в пяти городах страны, планируется проводить до 9 июля.

Однако до настоящего времени действующий верховный лидер Муджтаба Хаменеи не появился на церемониях прощания с отцом. Об этом издание Нур.кз сообщило со ссылкой на данные Те Нью-Йорк Тимес.

Ранее глава комитета по организации похорон Али Хаменеи Акбар Пурджамшидион заявлял, что решение о том, будет ли Муджтаба Хаменеи присутствовать на церемонии или нет, не входит в его компетенцию.

Согласно двум анонимным источникам Те Нью-Йорк Тимес в Корпусе стражей исламской революции Ирана, служба безопасности Муджтабы Хаменеи выразила обеспокоенность тем, что его появление на публике может привести к возможному покушению со стороны Израиля или раскрытию его секретного местоположения по маршруту передвижения. По этой причине ему не разрешили участвовать в похоронных обрядах.

Издание отмечает, что Муджтаба Хаменеи выразил желание принять участие в некоторых частях церемонии. В частности, он планирует присутствовать на мероприятии, которое должно состояться 9 июля в святыне Имама Резы в городе Мешхед, чтобы прочитать заупокойную молитву за отца.

На данный момент официальные лица Ирана не предоставили официальных комментариев или заявлений по поводу отсутствия Муджтабы Хаменеи на похоронах.

Моджтаба ХаменеиАли ХаменеиИранThe New York TimesИзраиль
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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