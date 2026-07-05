ЧМ-2026: точные прогнозы на два сегодняшних матча 1/8 финала...

Наши предыдущие 11 прогнозов на плей-офф матчи, прошедшие с 1 по 4 июля, оказались верными. Теперь внимание переключается на встречи Бразилия — Норвегия и Мексика — Англия, которые состоятся вечером 6 июля.

В футболе не бывает абсолютных гарантий. Одна красная карточка, пенальти или решение VAR могут перевернуть весь сценарий. Однако, учитывая текущую форму команд и их стиль игры, наш сегодняшний выбор готов.

Бразилия — Норвегия: ожидается результативный матч

Бразилия с трудом обыграла Японию в предыдущем раунде. Норвегия также вышла в следующую стадию благодаря позднему голу Эрлинга Холанда в матче против Кот-д'Ивуара.

На протяжении турнира Бразилия действует в атаке всё более уверенно. Команда нанесла семь точных ударов по воротам Японии, а в каждом матче группового этапа минимум пять раз била по цели. Защита Норвегии до сих пор не провела на мундиале ни одного матча «на ноль».

В то же время Норвегию нельзя считать простым соперником. Скандинавы забивают в среднем 2,5 гола за четыре игры. Холанд, Антонио Нуса и Александр Сёртланд способны оказать серьезное давление на оборону Бразилии. Во всех матчах Норвегии на турнире обе команды забивали голы.

Ожидается, что Бразилия будет больше контролировать мяч, а Норвегия сделает ставку на быстрые контратаки и передачи по воздуху. Холанд может найти свой шанс, но по глубине состава и индивидуальному мастерству преимущество на стороне бразильцев.

Основной прогноз: Бразилия выйдет в четвертьфинал.

Вероятный счет: Бразилия — Норвегия 2:1.

Мексика — Англия: один гол может стать решающим

Это может стать самым сложным для прогнозирования матчем вечера. Мексика одержала победу во всех четырех играх турнира, забив восемь мячей и до сих пор не пропустив ни одного. В последнем раунде хозяева обыграли Эквадор со счетом 2:0.

Англия же, уступая в счете ДР Конго, одержала победу 2:1 благодаря голам Харри Кейна. Англичане создают много моментов на мундиале, но не всегда стабильны в их реализации.

Мексика с давлением домашних трибун и дисциплинированной обороной создаст серьезные проблемы Англии. Поэтому логичнее ожидать осторожной тактической борьбы, чем открытого и результативного футбола.

Главное преимущество Англии — обилие игроков, способных решить исход встречи в ключевой момент. Таким исполнителям, как Кейн, Джуд Беллингем и Букайо Сака, может быть достаточно одного шанса. Однако Деклан Райс, Рис Джеймс и Джарелл Куанса числятся под вопросом перед матчем.

Мексика может долго сопротивляться в обороне, но полностью остановить давление Англии на протяжении всех 90 минут будет непросто.

Основной прогноз: Англия выйдет в четвертьфинал.

Вероятный счет: Мексика — Англия 0:1.

Наш итоговый выбор

Бразилия — Норвегия: 2:1

Мексика — Англия: 0:1

Выйдут в четвертьфинал: Бразилия и Англия

Самый надежный вариант — не точный счет, а выход Бразилии и Англии в следующий раунд. В точном счете риск всегда высок: мяч круглый, а VAR не перестает быть главным сценаристом.