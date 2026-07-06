В нескольких штатах США празднование Дня независимости закончилось стрельбой

·48·Мир
В нескольких штатах США празднование Дня независимости закончилось стрельбой

Во время празднования Дня независимости в США в нескольких городах произошла стрельба. По предварительным данным, погибли по меньшей мере шесть человек, десятки граждан получили ранения, сообщает НБК Невс.

Один из самых серьезных инцидентов произошел на Кони-Айленде в районе Бруклин города Нью-Йорк. Вооруженный человек в черной маске открыл огонь по людям, собравшимся на семейное барбекю. В результате восемь человек, включая четверых детей, получили ранения.

Вооруженные нападения также были зафиксированы в Индиане, Калифорнии, Миссури и Огайо во время мероприятий, приуроченных ко Дню независимости. В некоторых случаях жертвами стали несовершеннолетние.

Стрельба в центре Пенсаколы во Флориде привела к гибели 19-летнего юноши. Еще шесть человек получили ранения в ходе инцидента.

В Индиане в результате нескольких случаев стрельбы погибли женщина и 10-летний ребенок. Восемь взрослых граждан были доставлены в больницу.

В Миссури скончался 17-летний юноша. Еще двое 16-летних подростков, получивших огнестрельные ранения, были госпитализированы.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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