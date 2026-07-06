Кому разрешено не пристегиваться ремнем безопасности?

В Узбекистане водитель и пассажир на переднем сиденье обязаны пристегнуться ремнем безопасности перед началом движения автомобиля. Однако законодательством предусмотрены исключения из этого требования для определенных лиц и ситуаций.

Правило распространяется на все транспортные средства, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности.

Исключение для детей до 12 лет

Дети в возрасте до 12 лет, находящиеся на заднем сиденье автомобиля, освобождаются от обязанности пристегиваться ремнем безопасности.

Однако это не означает, что можно пренебрегать безопасностью ребенка. Перевозка детей с использованием специальных детских удерживающих устройств или иных средств, соответствующих их возрасту и весу, значительно снижает риск.

Беременные женщины и некоторые пациенты

Беременным женщинам разрешено не пристегиваться ремнем безопасности.

Также от этого требования освобождаются пациенты, которые не могут использовать ремень по состоянию здоровья. При этом подразумевается, что медицинское состояние человека препятствует использованию ремня безопасности.

Разрешение для инструкторов

Инструктор по практическому вождению может не пристегиваться ремнем безопасности во время управления транспортным средством обучаемым лицом.

Это исключение касается инструкторов, обучающих вождению автомототранспортных средств или городского электрического транспорта.

Специальные служебные транспортные средства

Водителям и пассажирам некоторых специальных транспортных средств при исполнении служебных обязанностей также разрешается не пристегиваться.

Такой транспорт должен:

быть оборудован проблесковым маячком синего или красного цвета;

иметь специальную цветографическую схему;

иметь соответствующие служебные надписи.

Исключение действует только во время выполнения ими служебных обязанностей.

Для остальных пристегивание обязательно

За исключением вышеуказанных случаев, водитель транспортного средства и пассажир на переднем сиденье обязаны пристегнуться ремнем безопасности.

Это требование — не просто формальность. Ремень предназначен для снижения риска получения тяжелых травм и летального исхода во время дорожно-транспортного происшествия. Поэтому уделить несколько секунд перед началом движения, чтобы пристегнуться, — одна из самых простых, но самых важных мер безопасности.