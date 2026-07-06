Способы снижения налогов на служебный автомобиль: Эра электромобилей наступила

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Способы снижения налогов на служебный автомобиль: Эра электромобилей наступила

Использование служебных автомобилей в мировом масштабе влечет за собой не только удобство, но и налоговые обязательства. На примере Великобритании видно, что в 2023/24 финансовом году более 840 тысяч сотрудников платили налог за служебный автомобиль, что принесло в государственную казну 3,27 миллиарда фунтов стерлингов. Однако в последние годы появились эффективные способы значительного снижения налогового бремени, что коренным образом меняет тенденции на автомобильном рынке. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Размер налога на служебный автомобиль напрямую зависит от объема вредных выбросов (КО2) транспортного средства. Если работодатель предоставляет сотруднику автомобиль, который можно использовать и в личных целях, это оценивается как «льгота в натуральной форме» (Бенефит-ин-Кинд). Сумма налога рассчитывается исходя из рыночной стоимости автомобиля и его экологических показателей. Поэтому для тех, кто хочет сэкономить, лучший путь — выбор транспортных средств с низким уровнем выбросов.

Электромобили — самое эффективное решение

Самый основной и действенный способ снижения налоговой нагрузки — переход на автомобили, работающие полностью на электрической тяге. По расчетам, если для самых экономичных бензиновых автомобилей налоговая ставка составляет 25% от их стоимости, то для электромобилей этот показатель равен всего 4%. Это позволяет сократить налоговые расходы почти на 80%.

Благодаря этим льготам выбор водителей резко изменился. Например, если в 2020/21 годах доля электромобилей среди служебных машин составляла всего 7%, то к 2023/24 году этот показатель достиг 41%. Такие модели, как Tesla Model 3 или BYD Han, становятся популярными не только из-за технологического превосходства, но и благодаря своей экономической выгоде.

Роль гибридных автомобилей

Если вы не готовы полностью перейти на электромобиль, хорошей альтернативой могут стать модели Plug-in Hybrid (PHEV). Налоговая ставка для таких автомобилей определяется в зависимости от запаса хода на электрической тяге. Чем больше расстояние, которое можно проехать на электричестве, тем ниже налог. Это делает такие современные гибридные модели, как Toyota Camry, привлекательными в бизнес-сегменте.

При расчете суммы налога учитываются следующие факторы:

  • Заводская цена автомобиля (стоимость П11Д);
  • Уровень выбросов КО2 (г/км);
  • Тип топлива (бензин, дизель, гибрид или электричество);
  • Ставка подоходного налога сотрудника.
В то время как на рынке Узбекистана растет спрос на электромобили и гибриды таких брендов, как BYD, международный опыт показывает, что экологичный транспорт — это не только забота о природе, но и самый верный способ оптимизации финансовых расходов. Ожидается, что в будущем налоговое законодательство станет еще строже, что ускорит процесс отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

АвтомобилиНалогиЭлектромобилиГибридыЭкономика
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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