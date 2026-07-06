В Бекабаде пресечена попытка незаконного ввоза товаров на 150 млн сумов

На железнодорожном таможенном посту «Бекабад» при досмотре международного поезда сообщением «Худжанд–Волгоград» в багаже одного из пассажиров были обнаружены незадекларированные товары.

Пассажир не сообщил об этих товарах даже при устном опросе. В ходе досмотра багажа было найдено 2 тысячи пачек табачных изделий «Esse Change», 111 единиц медицинских товаров и 12 литров алкоголя.

На части товаров отсутствовали акцизные марки. Также сообщается, что качество медицинских изделий не подтверждено.

По предварительной оценке, общая стоимость изъятой продукции составляет 150 млн сумов. Установлено, что товары ввозились для перепродажи на территории страны.

По данному факту таможенные органы проводят следственные действия.