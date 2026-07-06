5-тысячелетняя тайна: как камни Стоунхенджа попали на свое место?

Исследователь Эксетерского университета в Великобритании доктор Сьюзан Грини выдвинула новую научную теорию о том, как транспортировались огромные камни, использованные при строительстве Стоунхенджа. Об этом сообщает издание The Independent.

Исследование проводилось в сотрудничестве с организацией English Heritage. Ученые отмечают, что Стоунхендж, возведенный около 5 тысяч лет назад, изначально был построен из «голубых камней», привезенных из Уэльса. Спустя несколько столетий их место заняли тяжелые сарсеновые камни.

Выяснилось, что эти камни, каждый из которых весит около 25 тонн, были доставлены из района Мальборо-Даунс, расположенного примерно в 24 километрах от памятника. Проанализировав исторические фотографии, сделанные около века назад в Индонезии, ученые пришли к выводу, что мегалиты могли перевозиться по специальным деревянным настилам — своего рода рельсам.

По словам доктора Сьюзан Грини, ранее преобладало мнение, что огромные камни перемещали с помощью саней на колесах. Однако новые доказательства ставят эту теорию под сомнение. Она полагает, что строители Стоунхенджа вполне могли использовать деревянные рельсы при прохождении болотистой и труднопроходимой местности.

По оценкам исследователей, люди эпохи неолита обладали достаточными навыками обработки дерева для создания подобных сооружений. Предполагается, что длина таких путей составляла около 4,8 километра.

Специалисты также подчеркивают, что в работах по перемещению камней участвовало множество мужчин и женщин. Эту мысль подтверждают следы масштабных пиршеств, найденные в районе Даррингтон-Уоллс, где жили строители. Сегодня Стоунхендж, находящийся под управлением English Heritage, является одним из самых известных исторических памятников в мире, который ежегодно посещают более 1 миллиона туристов.