После атаки на Киев 24 человека госпитализированы с травмами
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В результате ночных воздушных ударов Вооруженных сил России по столице Украины Киеву погибли по меньшей мере 7 человек.
По предварительным данным, еще 24 человека получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Сообщается, что в результате атаки в некоторых районах города возникли разрушения. Информация о количестве погибших и пострадавших может обновляться.
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