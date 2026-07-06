Торговля клубникой переросла в драку: конфликт на рынке в Оше

На рынке, расположенном на улице Райымбекова в городе Ош (Кыргызстан), произошел конфликт между торговцами и фермером. Видеозаписи инцидента быстро распространились в социальных сетях и вызвали бурное обсуждение среди пользователей.

По словам очевидцев, разногласия возникли между фермером, продававшим клубнику, и местными торговцами. В ходе обострения конфликта клубника фермера была растоптана, а одежда порвана.

По данному факту отделением милиции «Ак-Буура» было зарегистрировано дело. Правоохранительные органы установили личности участников происшествия и доставили их в следственный отдел.

В настоящее время по данному инциденту назначены необходимые экспертизы, продолжаются доследственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося.