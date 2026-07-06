«Malibu протащил ребенка 100 метров» – подробности трагедии в Андижане

Ужасное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 25 июня на пешеходном переходе в городе Андижане, потрясло общественность. Автомобиль Malibu (60Z511ZZ), двигавшийся на большой скорости, сбил бабушку и двух ее внуков, которые возвращались из детского сада и переходили дорогу по «зебре». В результате двое из них скончались на месте происшествия.

По словам близких погибших, водитель Malibu, ставший виновником трагедии, в момент аварии участвовал в уличных гонках с автомобилем BMW (60Y017KB), который также двигался на высокой скорости. Они утверждают, что именно это обстоятельство стало причиной случившегося.

Родственники сообщили еще об одном шокирующем факте. По их словам, от силы удара одного из пострадавших детей автомобиль Malibu протащил по дороге почти на 100 метров.

Как отмечают очевидцы, оба автомобиля, участвовавшие в гонках, двигались с очень высокой скоростью. По их предположениям, скорость машин превышала 100 км/ч и составляла примерно 120–130 км/ч.

Подчеркивается, что на данном пешеходном переходе ранее не было светофора. После трагедии на этом участке был установлен светофор.

Данный инцидент вызвал широкое обсуждение в социальных сетях, где граждане призывают к строгому соблюдению правил дорожного движения, недопущению превышения скорости и усилению мер безопасности для пешеходов.