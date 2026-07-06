«Malibu протащил ребенка 100 метров» – подробности трагедии в Андижане

·38·Общество
«Malibu протащил ребенка 100 метров» – подробности трагедии в Андижане

Ужасное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 25 июня на пешеходном переходе в городе Андижане, потрясло общественность. Автомобиль Malibu (60Z511ZZ), двигавшийся на большой скорости, сбил бабушку и двух ее внуков, которые возвращались из детского сада и переходили дорогу по «зебре». В результате двое из них скончались на месте происшествия.

По словам близких погибших, водитель Malibu, ставший виновником трагедии, в момент аварии участвовал в уличных гонках с автомобилем BMW (60Y017KB), который также двигался на высокой скорости. Они утверждают, что именно это обстоятельство стало причиной случившегося.

Родственники сообщили еще об одном шокирующем факте. По их словам, от силы удара одного из пострадавших детей автомобиль Malibu протащил по дороге почти на 100 метров.

Как отмечают очевидцы, оба автомобиля, участвовавшие в гонках, двигались с очень высокой скоростью. По их предположениям, скорость машин превышала 100 км/ч и составляла примерно 120–130 км/ч.

Подчеркивается, что на данном пешеходном переходе ранее не было светофора. После трагедии на этом участке был установлен светофор.

Данный инцидент вызвал широкое обсуждение в социальных сетях, где граждане призывают к строгому соблюдению правил дорожного движения, недопущению превышения скорости и усилению мер безопасности для пешеходов.

АндижанМалибуBMW
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Кому разрешено не пристегиваться ремнем безопасности?Кому разрешено не пристегиваться ремнем безопасности?Сегодня, 13:16В Бекабаде пресечена попытка незаконного ввоза товаров на 150 млн сумовВ Бекабаде пресечена попытка незаконного ввоза товаров на 150 млн сумовСегодня, 13:09Что происходит со страницами в Facebook и Instagram после смерти человека?Что происходит со страницами в Facebook и Instagram после смерти человека?Сегодня, 13:05Двое мужчин, искупавшихся в декоративном бассейне в Ташкент Китй в жару, оказались в центре обсуждений! (видео)Двое мужчин, искупавшихся в декоративном бассейне в Ташкент Китй в жару, оказались в центре обсуждений! (видео)Сегодня, 12:08В Андижане через фальшивые чеки было расхищено 38,3 млрд сумов...В Андижане через фальшивые чеки было расхищено 38,3 млрд сумов...Сегодня, 11:36Начался прием в магистратуру: документы подаются онлайнНачался прием в магистратуру: документы подаются онлайнСегодня, 11:19
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС
«Застал за изменой» — кот, принесший подарок своей возлюбленной, стал звездой интернета
«Застал за изменой» — кот, принесший подарок своей возлюбленной, стал звездой интернета
Чудо в пробке: ребенок родился в машине скорой помощи
Чудо в пробке: ребенок родился в машине скорой помощи
Ужасное столкновение в Ташкенте: Лакетти разорвало пополам от удара
Ужасное столкновение в Ташкенте: Лакетти разорвало пополам от удара