В Турции спасли ребенка, унесенного в море на надувном матрасе

В турецкой провинции Айдын маленькую девочку на надувном матрасе унесло далеко в море. После того как она позвала на помощь, о случившемся сообщили в береговую охрану.

Спасатели в кратчайшие сроки прибыли на место и доставили ребенка в безопасное место. После проверки состояния здоровья девочку передали обеспокоенным членам семьи.

Дополнительная информация о том, на какое расстояние девочку унесло от берега и потребовалась ли ей медицинская помощь, не приводится.