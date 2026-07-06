В Турции спасли ребенка, унесенного в море на надувном матрасе

·0·Мир
В Турции спасли ребенка, унесенного в море на надувном матрасе

В турецкой провинции Айдын маленькую девочку на надувном матрасе унесло далеко в море. После того как она позвала на помощь, о случившемся сообщили в береговую охрану.

Спасатели в кратчайшие сроки прибыли на место и доставили ребенка в безопасное место. После проверки состояния здоровья девочку передали обеспокоенным членам семьи.

Дополнительная информация о том, на какое расстояние девочку унесло от берега и потребовалась ли ей медицинская помощь, не приводится.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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