Что происходит со страницами в Facebook и Instagram после смерти человека?

·36·Общество
Что происходит со страницами в Facebook и Instagram после смерти человека?

Когда человек уходит из жизни, его страница в социальной сети не исчезает мгновенно. Фотографии, видео, оставленные комментарии и другие данные могут храниться на платформе годами. Именно поэтому в последние годы всё чаще обсуждается понятие «цифрового наследия».

В сети часто встречаются данные о том, что ежедневно умирает около 8 тысяч пользователей Facebook, что составляет 11 человек каждые две минуты. Математически, 11 человек каждые две минуты — это 7 920 человек в сутки. Однако это не текущий официальный отчет Meta, а оценочный показатель, приводившийся в прошлые годы.

Наиболее цитируемое исследование о том, когда число умерших пользователей Facebook превысит число живых, было опубликовано в 2019 году. Ученые Оксфордского интернет-института использовали показатели смертности ООН и данные об аудитории Facebook за 2018 год.

В исследовании рассматривались два сценария. Если в Facebook вообще перестанут регистрироваться новые пользователи, профили умерших могут превысить число живых примерно к 2070 году. Если платформа продолжит расти, этот момент наступит позже, однако к 2100 году число профилей умерших пользователей может превысить 4,9 миллиарда.

Поэтому указывать 2050 год как точный предел не совсем корректно. Кроме того, исследование касалось в основном Facebook. В Instagram также существуют памятные профили, но данное исследование не дало точного прогноза относительно того, в каком году число умерших пользователей там превысит число живых.

Согласно правилам Meta, аккаунт умершего человека в Facebook после обращения близких превращается в памятную страницу. Такой аккаунт защищен, и никто не может войти в него в обычном порядке. Друзья и члены семьи могут продолжать просматривать воспоминания на странице.

Пользователь может заранее выбрать доверенное лицо в качестве наследника аккаунта. У него будут ограниченные права: закрепление памятной записи, ответы на новые запросы в друзья и смена фотографии профиля. Однако он не сможет читать личные сообщения.

Близкие родственники, предоставив соответствующие документы, могут потребовать и полного удаления аккаунта. В Instagram профиль также превращается в памятную страницу при предоставлении источника, подтверждающего смерть.

Данные, оставшиеся в интернете, впоследствии могут стать памятью для семьи, историческим источником для исследователей или правовым вопросом. Оксфордские исследователи подчеркнули, что хранение миллиардов профилей исключительно в распоряжении частной компании вызывает этические и политические вопросы. Они отметили необходимость порядка управления цифровым наследием, который учитывал бы интересы семей, историков, законодателей и платформ.

Обычная фотография или комментарий, опубликованные сегодня, спустя годы могут стать одним из главных цифровых воспоминаний о человеке. Поэтому предварительное определение судьбы своей страницы в социальной сети становится частью ответственного отношения к личным данным.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Malibu протащил ребенка 100 метров» – подробности трагедии в Андижане«Malibu протащил ребенка 100 метров» – подробности трагедии в АндижанеСегодня, 13:18Кому разрешено не пристегиваться ремнем безопасности?Кому разрешено не пристегиваться ремнем безопасности?Сегодня, 13:16В Бекабаде пресечена попытка незаконного ввоза товаров на 150 млн сумовВ Бекабаде пресечена попытка незаконного ввоза товаров на 150 млн сумовСегодня, 13:09Двое мужчин, искупавшихся в декоративном бассейне в Ташкент Китй в жару, оказались в центре обсуждений! (видео)Двое мужчин, искупавшихся в декоративном бассейне в Ташкент Китй в жару, оказались в центре обсуждений! (видео)Сегодня, 12:08В Андижане через фальшивые чеки было расхищено 38,3 млрд сумов...В Андижане через фальшивые чеки было расхищено 38,3 млрд сумов...Сегодня, 11:36Начался прием в магистратуру: документы подаются онлайнНачался прием в магистратуру: документы подаются онлайнСегодня, 11:19
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС
«Застал за изменой» — кот, принесший подарок своей возлюбленной, стал звездой интернета
«Застал за изменой» — кот, принесший подарок своей возлюбленной, стал звездой интернета
Чудо в пробке: ребенок родился в машине скорой помощи
Чудо в пробке: ребенок родился в машине скорой помощи
Ужасное столкновение в Ташкенте: Лакетти разорвало пополам от удара
Ужасное столкновение в Ташкенте: Лакетти разорвало пополам от удара