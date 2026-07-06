Что происходит со страницами в Facebook и Instagram после смерти человека?

Когда человек уходит из жизни, его страница в социальной сети не исчезает мгновенно. Фотографии, видео, оставленные комментарии и другие данные могут храниться на платформе годами. Именно поэтому в последние годы всё чаще обсуждается понятие «цифрового наследия».

В сети часто встречаются данные о том, что ежедневно умирает около 8 тысяч пользователей Facebook, что составляет 11 человек каждые две минуты. Математически, 11 человек каждые две минуты — это 7 920 человек в сутки. Однако это не текущий официальный отчет Meta, а оценочный показатель, приводившийся в прошлые годы.

Наиболее цитируемое исследование о том, когда число умерших пользователей Facebook превысит число живых, было опубликовано в 2019 году. Ученые Оксфордского интернет-института использовали показатели смертности ООН и данные об аудитории Facebook за 2018 год.

В исследовании рассматривались два сценария. Если в Facebook вообще перестанут регистрироваться новые пользователи, профили умерших могут превысить число живых примерно к 2070 году. Если платформа продолжит расти, этот момент наступит позже, однако к 2100 году число профилей умерших пользователей может превысить 4,9 миллиарда.

Поэтому указывать 2050 год как точный предел не совсем корректно. Кроме того, исследование касалось в основном Facebook. В Instagram также существуют памятные профили, но данное исследование не дало точного прогноза относительно того, в каком году число умерших пользователей там превысит число живых.

Согласно правилам Meta, аккаунт умершего человека в Facebook после обращения близких превращается в памятную страницу. Такой аккаунт защищен, и никто не может войти в него в обычном порядке. Друзья и члены семьи могут продолжать просматривать воспоминания на странице.

Пользователь может заранее выбрать доверенное лицо в качестве наследника аккаунта. У него будут ограниченные права: закрепление памятной записи, ответы на новые запросы в друзья и смена фотографии профиля. Однако он не сможет читать личные сообщения.

Близкие родственники, предоставив соответствующие документы, могут потребовать и полного удаления аккаунта. В Instagram профиль также превращается в памятную страницу при предоставлении источника, подтверждающего смерть.

Данные, оставшиеся в интернете, впоследствии могут стать памятью для семьи, историческим источником для исследователей или правовым вопросом. Оксфордские исследователи подчеркнули, что хранение миллиардов профилей исключительно в распоряжении частной компании вызывает этические и политические вопросы. Они отметили необходимость порядка управления цифровым наследием, который учитывал бы интересы семей, историков, законодателей и платформ.

Обычная фотография или комментарий, опубликованные сегодня, спустя годы могут стать одним из главных цифровых воспоминаний о человеке. Поэтому предварительное определение судьбы своей страницы в социальной сети становится частью ответственного отношения к личным данным.