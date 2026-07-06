Горькая правда, стоящая за фотографией подвергшегося пыткам палестинского заключенного

В социальных сетях широко распространилась фотография, на которой запечатлен арестованный израильскими военными мужчина из Газы: его руки, глаза и тело связаны, а сам он прижат лицом вниз к кровати с помощью длинной деревянной палки. После того как этот снимок вызвал широкий резонанс, власти Израиля объявили о начале внутреннего расследования. Об этом сообщает Al Jazeera.

На опубликованном фото мужчина из Газы изображен раздетым и привязанным к кровати в положении лежа на животе. Израильская сторона, подтвердив подлинность снимка, заявила, что подобное обращение абсолютно не соответствует ценностям и правилам службы в армии страны. При этом власти пока не раскрывают личность человека на фото и место его содержания.

Стало известно, что фотография была размещена в социальной сети Instagram с подписью на иврите «Доброе утро». Позже аккаунт автора публикации был удален. Армия Израиля сообщила, что по данному факту проводится проверка и виновные, если они будут установлены, понесут ответственность перед законом.

Увидевший фотографию Абу Нассар заявил, что мужчина на ней — его сын Усама. По его словам, он узнал сына по особым приметам на теле.

«Я хорошо знаю каждую отметину на его теле. У моего сына были отеки и шрамы на ногах. Я увидел те же самые признаки на левой ноге мужчины на фотографии», — сказал он.

По словам родственников, Усама был задержан в марте этого года в районе «желтой линии» во время перемирия между Израилем и ХАМАС. 19 марта его задержали вместе с 1,5-годовалым ребенком. Малыша отпустили в тот же день, однако родственники утверждали, что на его ногах были следы травм, похожие на ожоги от сигарет.

Израильские военные отвергли обвинения в применении насилия к ребенку. По данным армии, следы на ногах ребенка появились в результате предупредительных выстрелов, сделанных солдатами, чтобы остановить Усаму от приближения к «желтой линии». В настоящее время расследование по данному инциденту продолжается.