Бразилия прощается с Чемпионатом мира, слезы Неймара стали предметом обсуждения!

Сборная Бразилии встретилась со сборной Норвегии в 1/8 финала Чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу Норвегии, и таким образом Бразилия завершила свое участие в турнире.

После матча Неймар не смог сдержать эмоций. Он не смог удержать слез прямо на поле. Кадры, запечатлевшие состояние футболиста, за короткое время распространились в социальных сетях.

Пользователи по-разному отреагировали на слезы Неймара. Некоторые писали о его преданности сборной и о том, как сильно он переживает поражение, в то время как другие подвергли критике игру Бразилии.

Норвегия же, одержав историческую победу, вышла в следующий этап. Для Бразилии этот матч стал последним на Чемпионате мира.