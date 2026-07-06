Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 3300 человек

·7·Мир
Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 3300 человек

В Венесуэле число жертв разрушительного землетрясения достигло нескольких тысяч. Стихийное бедствие нанесло серьезный ущерб инфраструктуре страны и оставило тысячи людей без крова. В настоящее время в регионе проводятся масштабные спасательные работы и оказывается гуманитарная помощь.

Председатель Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Родригес, опираясь на правительственные отчеты, сообщил, что число погибших в результате землетрясения, произошедшего 24 июня, достигло 3 342 человек. К сожалению, хотя за последние двое суток число найденных живыми не изменилось, список жертв увеличился еще на 388 человек. Масштабы стихийного бедствия огромны: согласно официальной статистике, 16 740 человек получили ранения.

Ущерб, нанесенный инфраструктуре и населению

Землетрясение нанесло тяжелый удар не только по жизням людей, но и по материальным ценностям страны. Два мощных толчка 24 июня и последовавшие за ними 995 афтершоков негативно сказались на прочности зданий. В результате:

  • 856 зданий получили повреждения, из них 190 полностью разрушены;
  • 17 345 граждан остались без крова;
  • 86 794 семьям была оказана необходимая помощь.

В настоящее время для размещения оставшегося без крова населения и обеспечения их минимальными условиями в различных регионах страны организовано 79 временных лагерей.

Для ликвидации последствий катастрофы были приняты меры по мобилизации. К спасательным работам привлечено в общей сложности 4 088 иностранных специалистов, 29 567 военнослужащих и сотрудников экстренных служб, а также 27 482 волонтера. Стоит отметить, что спасателям удалось спасти 6 462 человека.

Доставка гуманитарной помощи стала приоритетным направлением. Правительство доставило в пострадавшие районы 9 585 тонн продуктов питания и 669 008 литров питьевой воды. Столь масштабные стихийные бедствия служат предупреждением для мирового сообщества и еще раз доказывают, насколько важно повышать сейсмостойкость зданий и готовиться к чрезвычайным ситуациям.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Первый пациент с выявленным во Франции вирусом Эбола выздоровел и выписан из больницыПервый пациент с выявленным во Франции вирусом Эбола выздоровел и выписан из больницыСегодня, 16:40Рядом с отелем, где остановился Макрон, произошли взрывыРядом с отелем, где остановился Макрон, произошли взрывыСегодня, 16:29Вы слышали об удивительной рыбе, которая живет на суше?Вы слышали об удивительной рыбе, которая живет на суше?Сегодня, 16:14Пропавший британец 10 дней отдыхал в БарселонеПропавший британец 10 дней отдыхал в БарселонеСегодня, 15:59Рядом с отелем, где остановился Макрон, произошли два взрываРядом с отелем, где остановился Макрон, произошли два взрываСегодня, 15:51В России дефицит бензина привел к резкому росту спроса на лошадейВ России дефицит бензина привел к резкому росту спроса на лошадейСегодня, 15:50
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка