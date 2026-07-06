Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 3300 человек

В Венесуэле число жертв разрушительного землетрясения достигло нескольких тысяч. Стихийное бедствие нанесло серьезный ущерб инфраструктуре страны и оставило тысячи людей без крова. В настоящее время в регионе проводятся масштабные спасательные работы и оказывается гуманитарная помощь.

Председатель Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Родригес, опираясь на правительственные отчеты, сообщил, что число погибших в результате землетрясения, произошедшего 24 июня, достигло 3 342 человек. К сожалению, хотя за последние двое суток число найденных живыми не изменилось, список жертв увеличился еще на 388 человек. Масштабы стихийного бедствия огромны: согласно официальной статистике, 16 740 человек получили ранения.

Ущерб, нанесенный инфраструктуре и населению

Землетрясение нанесло тяжелый удар не только по жизням людей, но и по материальным ценностям страны. Два мощных толчка 24 июня и последовавшие за ними 995 афтершоков негативно сказались на прочности зданий. В результате:

856 зданий получили повреждения, из них 190 полностью разрушены;

получили повреждения, из них 190 полностью разрушены; 17 345 граждан остались без крова;

остались без крова; 86 794 семьям была оказана необходимая помощь.

В настоящее время для размещения оставшегося без крова населения и обеспечения их минимальными условиями в различных регионах страны организовано 79 временных лагерей.

Для ликвидации последствий катастрофы были приняты меры по мобилизации. К спасательным работам привлечено в общей сложности 4 088 иностранных специалистов, 29 567 военнослужащих и сотрудников экстренных служб, а также 27 482 волонтера. Стоит отметить, что спасателям удалось спасти 6 462 человека.

Доставка гуманитарной помощи стала приоритетным направлением. Правительство доставило в пострадавшие районы 9 585 тонн продуктов питания и 669 008 литров питьевой воды. Столь масштабные стихийные бедствия служат предупреждением для мирового сообщества и еще раз доказывают, насколько важно повышать сейсмостойкость зданий и готовиться к чрезвычайным ситуациям.