Рядом с отелем, где остановился Макрон, произошли два взрыва

Утром 7 июля в столице Сирии Дамаске произошли два взрыва подряд. Инцидент случился рядом с отелем Four Seasons, где остановился президент Франции Эмманюэль Макрон.

В результате взрывов погибли четыре человека, 18 получили ранения. Кортеж Макрона покинул отель незадолго до происшествия.

Бомбы были заложены в двух местах

По словам источника агентства AFP в службах безопасности, одно из взрывных устройств было спрятано в мусорном баке.

Сообщается, что вторая бомба была установлена внутри автомобиля, оставленного рядом с отелем.

На данный момент официальной информации о том, кто организовал взрывы и кто был основной целью, не поступало.

Погибли четыре человека

Согласно предварительным данным, в результате двух взрывов:

погибли четыре человека;

18 человек получили ранения различной степени тяжести.

На месте происшествия работают силы безопасности и сотрудники скорой медицинской помощи.

Кортеж Макрона уехал ранее

По сообщению корреспондента телеканала «Аль-Арабия», кортеж президента Франции покинул отель незадолго до взрыва.

Представители Елисейского дворца заявили, что в кортеже президента звуков взрывов слышно не было.

Сам Макрон в настоящее время находится в президентском дворце, где проходят переговоры между лидерами Франции и Сирии.

Исторический визит президента Франции

Агентство Reuters отмечает, что Эмманюэль Макрон стал первым лидером страны-члена Европейского союза, посетившим Сирию после свержения режима Башара Асада в декабре 2024 года.

Он также является первым президентом Франции, посетившим Сирию с 2009 года.

Взрывы в Дамаске произошли на фоне исторического визита Макрона. Теперь главный вопрос — был ли это случайный теракт или нападение, связанное с высокопоставленной делегацией?