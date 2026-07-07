В России дефицит бензина привел к резкому росту спроса на лошадей

В некоторых регионах России из-за нехватки топлива резко возрос спрос на лошадей. На фоне трудностей с поиском бензина сельские жители возвращаются к использованию традиционного транспорта — лошадей вместо автомобилей.

По мнению местных жителей, содержание лошади в некоторых случаях обходится дешевле и удобнее, чем регулярная заправка автомобилей УАЗ или «Нива». Лошади стали эффективным средством передвижения по бездорожью, поездок в лес, перевозки сена и выполнения различных хозяйственных работ.

Как сообщили владельцы конных ферм изданию Mash, за последние недели число покупателей выросло в несколько раз. Если раньше продажи одной лошади приходилось ждать месяцами, то сейчас в некоторых конюшнях за месяц продается или бронируется по 7–8 голов.

Специалисты отмечают, что рост спроса позволил спасти от сдачи на бойню около тысячи лошадей. В настоящее время стоимость лошади в зависимости от возраста, породы и состояния оценивается от 100 до 200 тысяч рублей.