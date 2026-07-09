Новый шаг узбекистанцев в Сиэтле: «махалля» теперь и за океаном

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Новый шаг узбекистанцев в Сиэтле: «махалля» теперь и за океаном

Узбекистанцы, проживающие в штате Вашингтон (США), создали общественное объединение «Узбекская махалля». Организация была официально зарегистрирована, а инициатива, как сообщается, получила поддержку государственного секретаря штата Стива Хоббса.

Основная цель нового объединения — сплотить узбекистанцев в США, сохранить национальные ценности и поддерживать духовную связь подрастающего поколения с Узбекистаном.

В Вашингтоне проживает более 3 тысяч узбекистанцев

Согласно имеющимся данным, сегодня в штате Вашингтон проживает более 3 тысяч граждан Узбекистана и этнических узбеков.

Большая их часть живет в городе Сиэтл и его окрестностях. В этом регионе расположены крупнейшие мировые технологические и промышленные компании.

Узбекистанцы работают в таких компаниях, как Microsoft, Amazon и Boeing

Наши соотечественники в Вашингтоне работают в таких компаниях, как Microsoft, Amazon, Google, Boeing, Oracle и NVIDIA.

Они трудятся в сферах программного обеспечения, искусственного интеллекта, инженерии, авиации, образования, медицины, предпринимательства и других областях. Это свидетельствует о растущем авторитете узбекского сообщества в США.

«Узбекскую махаллю» возглавил Мусо Холмуродов

Председателем новой организации назначен уроженец Хорезма Мусо Холмуродов. В Сиэтле он известен под именем Маркс.

Сообщается, что Холмуродов имеет более чем 15-летний опыт работы в системе правительства штата Вашингтон. Он работает управляющим делами в Департаменте исправительных учреждений штата Вашингтон.

Новый шаг узбекистанцев в Сиэтле: «махалля» теперь и за океаном

«Махалля — символ национальной идентичности и единства»

Генеральный консул в Сиэтле Ахрор Бурханов в беседе с Kun.uz подчеркнул духовную значимость данной инициативы.

«Махалля для нашего народа — это не просто общественное объединение. Это символ доброты, взаимопомощи, уважения к старшим и младшим, национальной идентичности и единства», — сказал он.

Генеральный консул отметил, что «Узбекская махалля» будет служить продолжением этих традиций даже за тысячи километров от родины.

Поддержка молодежи, культуры и новых соотечественников

Новое общественное объединение планирует организацию национальных праздников и культурных мероприятий.

Также организация ставит своей целью оказание помощи в адаптации вновь прибывшим соотечественникам, создание сети сотрудничества между молодежью и специалистами, а также поддержку благотворительных и образовательных проектов.

Новый центр для узбекистанцев в Сиэтле

Штат Вашингтон считается одним из экономически важных регионов США. По данным 2025 года, валовой внутренний продукт штата превысил 900 миллиардов долларов.

Создание «Узбекской махалли» в таком крупном экономическом и технологическом центре становится для соотечественников за океаном не просто общественным объединением, а важным шагом на пути сохранения национальной идентичности, языка, культуры и единства.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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