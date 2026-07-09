Львица с длинными ресницами стала звездой социальных сетей

·61·Мир
Львица с длинными ресницами стала звездой социальных сетей

Львица по кличке Луна, обитающая в одном из зоопарков Южной Кореи, обрела популярность в социальных сетях благодаря своей необычной внешности. Её длинные и густые ресницы привлекают внимание тысяч интернет-пользователей.

Посетители зоопарка проявляют особый интерес к тому, чтобы сфотографироваться с Луной и понаблюдать за ней вблизи. Фотографии и видео, запечатлевшие уникальный облик львицы, за короткое время успели набрать миллионы просмотров.

Пользователи социальных сетей оставляют теплые комментарии о Луне, сравнивая её с принцессами и персонажами мультфильмов Дисней. Некоторые в шутку называют её естественные длинные ресницы «самым красивым макияжем».

Сегодня Луна признана не только одним из самых популярных обитателей зоопарка, но и одной из самых обсуждаемых львиц в социальных сетях.

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