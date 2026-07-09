Обломки пропавшего с радаров самолета найдены в море

Правительство Пакистана 7 июля сообщило об обнаружении обломков грузового самолета Boeing 737-400, который следовал из Шарджи (ОАЭ) в Карачи и пропал с радаров во время полета. Об этом сообщил директор по связям с общественностью Флигхтрадар24 Ян Петченик.

Сообщается, что обломки воздушного судна, принадлежащего авиакомпании К2 Аирвайс, были обнаружены в Аравийском море, примерно в 98 километрах к югу от города Ормара. В настоящее время поисково-спасательные службы продолжают работы по поиску членов экипажа. На борту самолета находились два пилота, два бортинженера и один сотрудник технической службы.

По предварительным данным, самолет исчез с радаров над Аравийским морем, примерно в 250 километрах к западу от портового города Карачи. Управление аэропортов Пакистана заявило, что радарные системы зафиксировали резкую потерю высоты и изменение курса полета воздушного судна за короткий промежуток времени. За несколько минут до этого пилот сообщил диспетчерам о проблемах с навигационной системой.

Согласно данным службы отслеживания полетов Флигхтрадар24, первичная информация, полученная с помощью технологии АДС-Б, указывала на то, что с самолетом могла произойти катастрофа.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования семьям и близким членов экипажа в связи с катастрофой. Поисково-спасательные работы координирует государственное агентство Пакистан Аирпортс Ауторитй. Авиакомпания К2 Аирвайс заявила, что тесно сотрудничает со всеми экстренными службами.

Для справки: данный самолет Boeing 737-400 изначально был разработан для перевозки пассажиров и в 1999 году вошел в парк авиакомпании «Аэрофлот». Позже, в 2004 году, он эксплуатировался в составе Гаруда Индонесиа. В 2012 году был переоборудован в грузовой самолет и эксплуатировался сначала ТНТ Аирвайс, а затем АСЛ Аирлинес.