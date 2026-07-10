Брозович может перейти в «Реал»: интересный вариант для Моуринью

Полузащитник сборной Хорватии Марсельо Брозович получил статус свободного агента после ухода из саудовского клуба «Ан-Наср».

Сообщается, что теперь 33-летний футболист может продолжить карьеру в одном из крупнейших клубов Испании.

«Реал» рассматривает вариант с Брозовичем

По информации журналиста Саши Тавольери, мадридский «Реал» имеет возможность заполучить Брозовича без трансферной выплаты.

Поскольку хорватский полузащитник является свободным агентом, за его переход не нужно платить другому клубу. Это может стать финансово выгодным вариантом для «королевского клуба».

Моуринью делает ставку на опыт

Согласно источнику, главный тренер «Реала» Жозе Моуринью проявил интерес к идее приглашения Брозовича в команду.

Португальский специалист, вероятно, нуждается в игроке в центре полузащиты, обладающем опытом, дисциплиной и способностью выдерживать давление в больших матчах.

Контракт может быть рассчитан на один год

Как сообщается, потенциальное соглашение может быть рассчитано на один год.

Для «Реала» это будет решение с относительно низким уровнем риска: клуб проверит опытного футболиста на короткий срок, а Брозович получит шанс вернуться на самый высокий европейский уровень.

Известен по выступлениям за «Интер»

Марсельо Брозович в Европе прежде всего известен по своей игре за «Интер».

Он защищал цвета миланского клуба с 2015 по 2023 год и был одной из ключевых фигур в центре полузащиты команды.

99 матчей за сборную Хорватии

Брозович также обладает большим опытом выступлений в составе национальной сборной Хорватии.

Он провел в футболке сборной 99 матчей и стал автором 7 голов.

Неожиданный, но логичный вариант для «Реала»

С точки зрения возраста Брозович не является долгосрочным проектом. Однако статус свободного агента, огромный опыт и культура игры в центральной полузащите могут сделать его краткосрочным, но полезным вариантом для «Реала».

Теперь главный вопрос — перерастет ли интерес Моуринью в официальное предложение, или Брозович достигнет соглашения с другим клубом?