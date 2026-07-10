Де ла Фуэнте высказался о Месси: даже в 39 лет одна черта остается неизменной

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высоко отозвался о лидере сборной Аргентины Лионелье Месси.

Он особо отметил нынешний уровень 39-летнего футболиста, его самоотдачу на поле и неугасающую жажду побед.

«Месси играет так, будто ему 19 или 23 года»

Луис де ла Фуэнте заявил, что, несмотря на возраст, Месси продолжает выступать на высочайшем уровне.

«Месси играет так, будто ему 19 или 23 года. Он демонстрирует невероятный уровень», — сказал наставник сборной Испании.

По его мнению, сила Месси заключается не только в технике или опыте, но и в его отношении к каждой игре.

Главное отличие — самоотдача

Признавая умение Месси принимать умные решения, де ла Фуэнте поставил его самоотдачу на первое место.

«Дело не только в его умных решениях, но прежде всего в его самоотдаче», — подчеркнул он.

Эти слова подтверждают, что даже в 39 лет Месси продолжает полностью выкладываться на поле ради команды.

«Он никогда не останавливается»

По словам главного тренера сборной Испании, одна из важнейших черт Месси — то, что он не довольствуется достигнутыми результатами.

«Месси не устает и никогда не останавливается на достигнутом. Он всегда, каждый день хочет большего», — сказал де ла Фуэнте.

Именно поэтому он назвал аргентинскую звезду настоящим примером для подражания.

Статистика на ЧМ-2026 говорит сама за себя

Для справки: Лионель Месси на ЧМ-2026 забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.

Эти результаты в очередной раз подтверждают, что, несмотря на возраст, он остается ключевым игроком для сборной Аргентины.

Месси все еще в центре внимания

Месси на протяжении многих лет признается одним из величайших имен в истории футбола.

Но то, что восхищает де ла Фуэнте, — это другое: Месси по-прежнему хочет большего и каждый раз выходит на поле с новой целью.