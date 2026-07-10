Рой Кин назвал способ остановить Францию: одно условие является решающим...

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Рой Кин назвал способ остановить Францию: одно условие является решающим...

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о том, как нужно играть против сборной Франции на ЧМ-2026.

Франция вышла в полуфинал, обыграв в четвертьфинале Марокко со счетом 2:0. Теперь «трехцветные» встретятся с победителем пары Испания — Бельгия.

Франция сейчас в отличной форме

Рой Кин высоко оценил текущее состояние сборной Франции. По его мнению, команда подошла к решающей стадии турнира в очень хорошей готовности.

«Франция в потрясающей форме. Их атакующие игроки забивают, а футболисты, сильные в индивидуальном плане, обыгрывают соперников в ситуациях один на один», — сказал Кин.

Эти слова показывают, что Франция добивается результата не только за счет командной игры, но и благодаря мастерству отдельных футболистов.

Рецепт Кина: забить первыми

Бывший ирландский футболист также назвал главный ключ к игре против Франции.

«Единственный шанс победить Францию — это забить первыми», — подчеркнул он.

По мнению Кина, если соперник сможет открыть счет в матче с Францией, у него появится возможность изменить сценарий игры. В противном случае французы могут найти свой удобный ритм и взять встречу под контроль.

«В противном случае они легко вас обыграют»

Рой Кин отметил, что Франция становится еще опаснее, когда выходит вперед в счете.

«В противном случае они легко вас обыграют», — сказал он.

Это мнение выглядит еще более актуальным после матча против Марокко. В четвертьфинале Франция действовала эффективно в атаке и надежно в обороне.

В полуфинале ждет серьезное испытание

В полуфинале ЧМ-2026 Франция встретится с Испанией или Бельгией.

Оба потенциальных соперника обладают футболистами высокого уровня. Но, по мнению Кина, любая команда, желающая остановить Францию, прежде всего должна нанести первый удар в матче.

Теперь важна каждая минута

В полуфинале чемпионата мира тактические ошибки не прощаются. С нынешней формой Франция стала одним из главных фаворитов турнира.

Как сказал Рой Кин, против этой команды нельзя медлить: соперник, забивший первый гол, сохранит интригу, в противном случае Франция может повернуть игру по своему сценарию.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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