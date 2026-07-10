Салах покинул «Ливерпуль»: он выбирает новую команду после ЧМ-2026

·18·Спорт
Салах покинул «Ливерпуль»: он выбирает новую команду после ЧМ-2026

Легендарный египетский нападающий, покинувший английский клуб «Ливерпуль», Мохаммед Салах решает, где продолжить свою карьеру. Как сообщает издание ТЭАМталк, 34-летняя звезда в данный момент стоит перед серьезным выбором между предложениями чемпионата Саудовской Аравии и американской лиги MLS. Zamin.уз собрал подробности самого громкого трансфера в мире футбола.

Прощание с «Ливерпулем» и статус свободного агента

Мохаммед Салах достиг взаимного согласия с мерсисайдцами о досрочном расторжении контракта, рассчитанного еще на один сезон, и официально получил статус свободного агента.

После того как сборная Египта уступила Аргентине на чемпионате мира 2026 года и покинула турнир, Салах резко активизировал переговоры о своем будущем. Сейчас у него есть два основных глобальных направления.

План А: Саудовская Аравия, близкая к Египту

Саудовская профессиональная лига рассматривается как основное и финансово привлекательное направление для Салаха. Географический фактор, а именно близость к родной стране — Египту, играет большую роль в принятии решения футболистом. По этой причине он проявляет большую склонность к клубам, расположенным в западной части Саудовской Аравии.

Клубы-претенденты: Гранды города Джидда — «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли», а также клуб «Неом», обладающий большими амбициями, являются основными кандидатами на подписание египетской звезды.

План Б: США (MLS), где ждет соотечественник-миллиардер

Если Салах отклонит саудовский вариант, он отправится за океан — в популярную американскую лигу MLS. В США к нему проявляют серьезный интерес два клуба:

  1. «Интер Майами» — возможность играть вместе с Лионельем Месси.

  2. «Сан-Диего» — этот вариант очень примечателен для Салаха, так как владельцем клуба является египетский миллиардер Мохаммед Мансур. Он готов создать комфортные условия для своего соотечественника.

С Европой покончено?

Хотя ряд сильных европейских команд по-прежнему сохраняет интерес к Мохаммеду Салаху, мнения футбольных экспертов и специалистов сходятся в одном. По их оценкам, вероятность того, что Салах продолжит карьеру в одном из клубов Старого Света, крайне мала. Таким образом, уже почти очевидно, что в ближайшие дни футбольные болельщики увидят Салаха на азиатском или американском континенте.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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