В Китае людей, оказавшихся в зоне наводнения, спасают с помощью дронов (видео)

·63·Мир
В Китае людей, оказавшихся в зоне наводнения, спасают с помощью дронов (видео)

В районах Китая, где наблюдаются сильные наводнения, к спасательным работам привлекли тяжелые грузовые дроны. Современные устройства используются не только для доставки необходимых грузов, но и для эвакуации населения, оказавшегося в опасных зонах.

На видео, распространившихся в социальных сетях, запечатлено, как граждан, отрезанных от суши водой, эвакуируют в безопасные места с помощью специальных дронов. Эти кадры за короткое время привлекли внимание миллионов пользователей.

По данным спасательных служб, такие дроны в основном используются для доставки продуктов питания, питьевой воды, медикаментов и других предметов первой необходимости. Однако в критических ситуациях их также задействуют для вывоза людей из опасных районов.

Специалисты отмечают, что подобные технологии играют важную роль в ускорении спасательных операций и сохранении человеческих жизней при ликвидации последствий стихийных бедствий.

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